Hevdet Mette (39) tidoblet leserantallet etter kurs – tallene sier noe helt annet

Tirsdag skrev TV 2 en artikkel hvor det kom frem at flere bloggere var misfornøyde med Anne Brith Davidsen sitt influenser-program.

Programmet går ut på at personer som ønsker å leve av blogg, Instagram og lignende kan betale mellom 8500-14.500 kroner for kurs og oppfølging gjennom et år.

I utgangspunktet var programmet ment for ti utvalgte personer. Men dette skulle raskt vise seg og ikke stemme.

Davidsens advokat, Tony A. Vangen, har bekreftet at programmet på det meste hadde over 100 deltakere.

Ble aldri spurt

Flere deltakere TV 2 har vært i kontakt med, mener at oppfølgingen aldri ble så tett som lovet, og ønsket dermed pengene tilbake. Flere ønsket også å hoppe av kurset.

En av dem var Mette Ask. Hun ble brukt i markedsføring av kurset etter at hun sluttet, noe 39-åringen hevder hun aldri ble spurt om.

– Jeg har ikke blitt spurt spesifikt om jeg ønsker å bli brukt i markedsføring, og har heller ikke godkjent dette, sier Ask til TV 2.

39-åringen har gitt TV 2 tilgang til samtaler som viser at hun ber Davidsen om å slette reklamen. Davidsen skriver deretter at Ask har godkjent dette, og at de har skjermbilder som beviser det.

Slår tilbake

Da 39-åringen konkret spør «Har jeg godkjent å bli brukt i reklame for kurset?», svarer Davidsen med å slette reklamen.

– Hun spurte om å slette reklamen, og da respekterte jeg det, sier Anne Brith Davidsen til TV 2.

Hun mener imidlertid at Ask har godkjent å bli brukt i reklamen, og viser til et innlegg på en lukket Facebook-gruppe, hvor hun spør deltagere på kurset om å formulere noen setninger om hva de har fått ut av kurset.

Davidsen er derfor ikke enig i anklagene Ask kommer med.

I den ovennevnte reklamen hevdes det at Mette Ask tidoblet leserantallet i perioden hun var med i influenser-programmet. TV 2 har fått tilgang til tall fra Google Analytics som viser at dette er langt fra sannheten.

– Aldri sendt noe

Ask sier også at Davidsen aldri har hatt innsikt i hennes tall, og hevder hun bare har satt et tilfeldig tall.

– Jeg har heller aldri sendt noe til henne, sier Ask.

Hun var en del av programmet fra april til oktober. I hele april, var det 6996 brukere innom bloggen til Ask. I oktober var antall lesere økt til 23.967.

I realiteten ble derfor leserantallet til 39-åringen tredoblet, og ikke tidoblet slik Davidsen hevder i sin reklame.