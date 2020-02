Hovland innledet sin runde på det tiende hullet og greide umiddelbart dagens første birdie. Etter nye birdier på 14. og 18. hull var han tre slag under par halvveis, men så kom en bogey på første hull.

En ny birdie på 4. hull sendte ham tre under igjen, men en bogey på 6. hull sendte ham nedover på lista igjen.

Pebble Beach er stedet hvor Hovland fikk sitt virkelige gjennombrudd. Han vant US Amateurs før han ble nummer tolv i US Open. Derfor har stedet i California en helt spesiell plass i hjertet til nordmannen, selv om han vurderte å stå over helgens turnering etter å ha misset to av tre cuter i starten på året.

– Jeg hadde egentlig ikke plan om å spille, men tenkte: "vet du hva, jeg har ikke noe annet å gjøre, så jeg drar for å spille". Det har vært fantastisk å komme tilbake. Jeg visste ikke hvor mye jeg savnet dette stedet før jeg kom tilbake, sa Hovland etter torsdagens runde til Golf Channel.

Hovland var godt fornøyd med spillet og har tro på at han kan gå en lav runde når han slår ut igjen fredag.

– Jeg føler jeg begynner å slå mange av de slagene som jeg gjorde før, og jeg spiller litt på samme måte som jeg gjorde før. Det var veldig «steady», sier Hovland til Eurosport.

Kristoffer Ventura er ett slag under par vel halvveis på sin runde. To birdier (10., 13. og 15. hull) og to bogeyer (12. og 18. hull) er hans fasit så langt. Det plasserer ham på en delt 58. plass.

Patrick Cantlay og Chase Seiffert er best av dem som har spilt ferdig. De leverte hver sin 66-runde, seks slag under par.