Den kinesiske presidenten snakket med Trump på telefon om det nye coronaviruset fredag.

Ifølge den statlige kringkasteren CCTV understreket Kina at de «ikke har spart på noe» i forbindelse med å bekjempe epidemien.

Xi sa i samtalen at Kina var «trygg på og i stand til å bekjempe epidemien», og «den langsiktige trenden av Kinas økonomiske utvikling til det bedre vil ikke endre seg», ifølge CCTV.

I en uttalelse fra Det hvite hus uttrykker Trump tillit til Kinas styrke og utholdenhet til å takle utfordringen rundt virusutbruddet.

– De to lederne ble enig om å fortsette den omfattende kommunikasjonen og samarbeidet mellom dem, heter det fra Det hvite hus.

Utbruddet av det nye coronaviruset ble oppdaget i millionbyen Wuhan sent i fjor. Siden har over 31.000 blitt smittet av viruset og har kostet over 630 mennesker livet, de aller fleste i Kina.

Xi kaller kampen mot viruset for «folkets krig», og han fortalte Trump at Kina har iverksatt en landsomfattende mobilisering i kampen mot viruset, blant annet ved å innføre strenge forebyggings- og kontrolltiltak, melder CCTV.

