– Det er kun to selskaper som kan konkurrere med Huawei nå: Nokia og Ericsson, sa Barr torsdag.

Han mener USA og allierte land bør kjøpe nok aksjer til å kontrollere minst ett av de to nordiske selskapene.

– Hovedbekymringen rundt disse selskapene er at de verken har Huaweis størrelse eller støtten fra et mektig land med et stort marked, slik som Kina, sa han.

USA har den siste tiden drevet en kampanje mot Huawei og anklaget telegiganten for å være en forlenget arm for kinesisk etterretning.

