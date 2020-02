Flere av de overlevende etter den dramatiske hendelsen på Sabiha Gokcen-flyplassen i Istanbul onsdag kveld har nå snakket om det de opplevde.

Et passasjerfly fra Pegasus Airlines havnet utenfor rullebanen, før flyet ble delt i tre deler.

Tre personer er bekreftet omkommet, mens 179 personer mottar behandling på forskjellige sykehus i Istanbul.

Høy fart

Passasjer Alper Kulu har snakket med nyhetsbyrået DHA torsdag.

Han var om bord på flyet, og forteller at hele flyturen var turbulent.

– Det var åpenbart problemer under landingen. Flyet holdt høy fart sammenlignet med det jeg er vant til, sier han.

Videre forteller han om de dramatiske sekundene, da flyet svingte mot høyre og venstre før det falt ned en grøft på siden av rullebanen.

– Folk hadde panikk og skrek, alle ropte om hjelp, sier Kulu.

Han forteller at han selv kom seg ut av flyet via en sprekk i skroget og via en vinge. Mens han klatret ut av flyet var det mange som snakket om at flyet kunne eksplodere.

– Løp!

Rumeysa Demirtas forteller til nyhetsbyrået AP om panikken hun følte da hun skjønte landingen ville gå galt.

Hun sier det hele tok noen få sekunder.

– Det var flere som ropte «flyet kommer til å eksplodere. Løp!», sier hun.

Selv tenkte hun mest på ektemannen, som satt et annet sted i flyet.

– Et annet sete hadde falt over mannen min sitt, og folk bare gikk forbi. Jeg ropte til dem at de ikke måtte tråkke på mannen min, sier hun.

Til slutt fikk hun hjelp av en annen person til å få ham løs, og de kom seg trygt ut av flyet og ned på bakken.

OVERLEVDE: Seref Demirtas og hans kone Rumeysa Demirtas på sykehuset i Istanbul torsdag. Foto: Mehmet Guzel / AP / NTB scanpix

Ektemannen Seref Demirtas viste seg å ha brekt flere bein i kroppen under hendelsen.

– Jeg var nervøs allerede før landingen, flyet virket å kjøre for fort. Men så annonserte de at vi kunne bruke telefonene våre, så jeg tenkte alt var fint. Plutselig kjører flyet av rullebanen, sier Demirtas.

Erfarne piloter

Det var et Boeing 737-800 som kjørte av banen.

Sjefen for flyselskapet Pegasus Airlines, Mehmed Nane, fortalte under en pressekonferanse torsdag at de undersøker bakgrunnen for hendelsen.

– Årsaken finner vi først etter å ha gjort grundige tekniske undersøkelser, sier han.

Han forsikrer at pilotene var erfarne. De svarte boksene er tatt ut og vil bli undersøkt.

Informasjonen om det de kommer fram til vil bli delt med offentligheten når årsaken er klar, forsikrer han.