For noen uker siden meldte flyprodusenten Boeing at de jobbet med å løse et nyoppdaget problem med programvaren til den ulykkesrammede flytypen 737 MAX.

Feilrettingen var en av flere feil Boeing måtte fikse før flytypen igjen kan settes inn i ordinær trafikk.

Boeing opplyste at amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) var orientert om saken.

– Vi gjør nødvendige oppdateringer og jobber med FAA med denne endringen, og vi holder våre kunder og leverandører informert, skrev Boeing i en uttalelse.

Feil med lys

Nå skriver CNN at enda en feil har blitt oppdaget med 737 MAX-flyene.

Problemet denne gangen er knyttet til et indikatorlys som lyser for lenge. Lyset hører til et stabiliseringssystem som er med på å heve og senke flyet.

Ifølge Boeing ble feilen oppdaget under en testflyvning med oppgradert programvare.

– Vi gjør en endring i 737 MAXens programvare før den settes tilbake i drift, for å forsikre oss om at dette lyset kun lyser når det skal, er beskjeden fra Boeing.

Flyselskapet tror ikke den nyoppdagede feilen vil forsinke når Max-flyene er tilbake i drift.

VENTER PÅ GODKJENNING: Norwegian har 18 MAX-fly i sin flåte, som alle er ute av drift. Foto: Heikki Saukkomaa / AP

346 mistet livet

Alle Boeing 737 MAX-fly ble tatt ut av drift etter to katastrofale ulykker. 29. oktober 2018 styrtet et Boeing 737 MAX 8-fly fra Lion Air i Indonesia, og 189 mennesker omkom.

10. mars 2019 mistet 157 mennesker livet, deriblant norske Karoline Aadland, da et 737 MAX 8-fly fra Ethiopian Airlines styrtet like etter avgang.

– Vår høyeste prioritet er å sørge for at 737 Max er trygt og at det oppfyller alle krav før det settes inn i trafikk igjen, har Boeing uttalt.

