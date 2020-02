En uke før første VM-øvelse i Anterselva er det ikke bare harmoni i den italienske skiskytterleiren.

I et intervju med Messaggero Veneto innrømmer Lisa Vittozzi - som ble nummer to i verdenscupen sammenlagt forrige sesong - at hun har et anstrengt forhold til lagvenninne og regjerende verdenscupvinner Dorothea Wierer.

– Jeg er ikke lenger kald mot henne, men sportslig er det ting jeg ikke ville gjort. Vi har ikke snakket om det, og det bryr meg ikke. Vi er ikke venner, men lagvenninner og rivaler, sier Vittozzi.

Wierer fikk hvile

Episoden som har forårsaket konflikten skjedde forrige sesong, da de to kjempet innbitt om sammenlagtseieren i verdenscupen. Foran VM i Østersund var det tilnærmet dødt løp mellom de to.

Mesterskapet skulle avsluttes med stafett lørdag og fellesstart søndag, og planen var at både Vittozzi og Wierer skulle gå begge distanser.

Men til stor forundring for Vittozzi - og sikkert mange andre - forsvant plutselig Wierer fra stafettlaget. Ikke bare ble det italienske laget kraftig svekket, Wierer kunne også stille uthvilt til fellesstarten dagen etter.

Stafetten endte med en skuffende 10. plass for Italia. Dagen etter tok Wierer gull på fellesstarten - og sikret seg samtidig verdifulle poeng i sammendraget. Vittozzi ble nummer åtte etter fire strafferunder.

Vittozzi legger ikke skjul på at hun er kritisk til at Wierer sto over med trenernes velsignelse.

– Vi var nummer én og to i verdenscupen, og hun fikk hvile på stafetten. Jeg taklet det dårlig, og var uenig i valget. Det gjorde meg urolig, sier Vittozzi til Messaggero Veneto.

– Respektløst

Wierer vant til slutt verdenscupen sammenlagt, 43 poeng foran sin landskvinne på annenplass.

Moren til Vittozi, Nadia Fontana, har i etterkant av intervjuet rykket ut på sosiale medier. Der hyller hun datterens avgjørelse om å snakke ut om urettferdigheten.

– Det var respektløst mot Lisa da de lot "Doro" hvile. Feilen ligger ikke hos Wierer, men hos trenerne som underveis i VM ikke var i stand til å håndtere situasjonen. Lisa aksepterte det ikke, og det kommer hun aldri til å gjøre, og det er bra hun har snakket ut. Som mor er jeg veldig stolt av henne, og av det hun sa, sier Fontana.

Selv om Wierer og Vittozzi ikke er på talefot, hevder sistnevnte at det ikke påvirker henne lenger.

– Du trenger ikke være sammen med alle. Vi har to motsatte personligheter, og da går man ikke alltid overens. Vi respekterer hverandre som konkurrenter, sier Vittozzi.