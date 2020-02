Ødegaard scoret mot Real Madrid – så måtte han ut med skade

Real Madrid-Real Sociedad 1-4 (kampen pågår)

Først fikk han gult kort for å sparke ned Sergio Ramos. Så satte han inn 1-0 foran sine fremtidige fans. Man kan trygt si at Martin Ødegaard fikk vist seg frem på Santiago Bernabéu torsdag kveld.

Men etter en halvtime pådro 21-åringen seg en lårhøne i en duell med Marcelo.

Ødegaard lå nede i flere minutter, men virket å riste skaden av seg. Etter 64 minutter var imidlertid smertene blitt for store, og nordmannen ble byttet ut på stillingen 3-1 til Real Sociedad. Like før hadde han ligget nede og han haltet synlig idet han gikk av banen.

LÅRHØNE: Martin Ødegaard fikk et smertefullt møte med Marcelos kne. Foto: Javier Soriano

Det virker likevel å gå mot semifinale i Copa del Rey for Real Sociedad. Baskerne regelrett fillerister Real Madrid i Los Blancos' egen storstue, anført av en svært opplag Alexander Isak. Svensken har notert seg for to scoringer og én målgivende pasning.

Gult kort og scoring

Dette var Martin Ødegaards andre retur til Santiago Bernabéu som Real Sociedad-spiller.

Og drammenseren viste tidlig at han ikke har problemer med å vite hvor hans lojalitet ligger, til tross for at han spilte mot klubben som eier ham.

Etter ti minutter var 21-åringen for sent ute i en duell og satte knottene i leggen på Sergio Ramos. Den spanske veteranen gikk hylende i bakken, mens nordmannen irritert ba ham komme seg opp igjen. Dommer Antonio Mateu Lahoz var mindre imponert og hentet frem det gule kortet til Ødegaard.

Og etter halvspilt omgang skulle nordmannen sende La Real i ledelsen. Svenske Alexander Isak fyrte til fra langt hold. Alphonse Areola ga en farlig retur og Ødegaard reagerte kjappest av alle.

Avslutningen var ikke av det beste slaget, men gikk via Éder Militão og gjennom beina på Areola. 1-0 til Real Sociedad og en svært behersket feiring fra Ødegaard.

Etter en halvtime fikk Ødegaard en saftig lårhøne i duell med Marcelo. Nordmannen ble liggende og vri seg i smerter i flere minutter, men klarte etter hvert å fortsette.

Isak-show

Alexander Isak hadde flere store sjanser til å score i første omgang, og trodde han hadde doblet ledelsen fire minutter etter pause. En fantastisk stikker fra Ødegaard fant svensken som lynhurtig satte ballen i mål. Reprisene viste imidlertid at spissen var en halvmeter offside og målet ble annullert.

Men fem minutter senere skulle Isak få målet sitt. Svensken sto godt plassert i boksen og banket ballen i hjørnet på volley. 2-0 til Real Sociedad.