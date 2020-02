Med åtte mål på fire kamper i Borussia Dortmund-trøyen er bare navnet Erling Braut Haaland alene nok til å få Bundesliga-forsvarere til å pruste av frykt.

Men utenfor landegrensene er ikke alle like imponerte over jærbuens fryktinngytende målsnitt.

PSG-forsvarer ikke imponert

Om under to uker skal Ligue 1-leder Paris Saint-Germain besøke Signal Iduna Park i første åttedelsfinale i Mesterligaen. Og forsvarer Thomas Meunier hevder han knapt har hørt om Erling Braut Haaland.

– Om jeg frykter ham? Jeg kjenner ham ikke spesielt, sier belgieren til pressen ifølge nettstedet goal.com.

– Han har veldig gode tall, som understreker at Dortmund scorer enormt med mål, men de er også et lag som slipper inn mange mål. På papiret skal PSG slå alle lag. Det er opp til oss å sørge for at vi går videre, sier Meunier.

Favre lover ikke startplass for Haaland

Selv om Braut Haaland har gjort kometinntreden i tysk fotball, har han måtte finne seg i å starte på benken i tre av fire kamper. Trener Lucien Favre vil stadig matche tenåringen forsiktig i tiden som kommer.

– Jeg er den første som ville latt ham spille fra starten. Men dere kjenner ikke hans fitness slik jeg gjør det. Så vi må være forsiktige. Vi er nødt til å være ansvarlige, sier sveitseren på en pressekonferanse.

Braut Haaland har tidligere denne sesongen slitt med en kneskade, noe som skaper bekymring i Dortmund-leiren.

– Selvfølgelig skulle jeg helst latt ham spille alle kamper, men vi er nødt til å være forsiktig med ham til tider. Han er 19 år og jeg snakker om pre-season og gamle skader. Vi er nødt til å være ansvarlige, sier Favre.

Borussia Dortmund møter Bayer Leverkusen borte lørdag klokken 18.30 i den tyske Bundesliga. Til den kampen må Favre klare seg uten sin kaptein Marco Reus. Den tyske landslagsspilleren ble skadet i cupkampen mot Werder Bremen og er satt ut av spill i minst fire uker.