«Norges Trump» blir skremt av amerikansk politikk

Trump tiltrekker seg enorme mengder oppmerksomhet, men Vedum mener det er lett å overse årsaken til at Trump kan kalle seg president.

– Det er store sosiale forskjeller som ligger til grunn for Trumps valgseier. Først prøvde man Obama med hans budskap om håp og forandring, men det funket ikke. Da gikk man til det andre ekstreme i Trump. Jeg tror han ble valgt av mye de samme grunnene som at Obama ble valgt, nemlig de store forskjellene i USA, sier Vedum.

Arbeidsledigheten har gått ned under Trumps regjeringstid. Det vet presidenten å vektlegge under valgkampen. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Han tror Trump kan tjene på de sosiale forskjellene under valget i november.

– Hvis du avskriver Trump har du sett for lite på hvordan mange amerikanere over lang tid har fått det dårligere og dårligere. Hvis Trump nå kan si at noen amerikanere har fått det bedre, så stiller han dessverre med sterke kort, konkluderer Vedum.

Prøvde seg på Michelle Obama

Mens Vedum ser flere likhetstrekk mellom Trump og Obama, virker det usannsynlig at den sittende presidenten vil bli tildelt Nobels Fredspris, slik Obama gjorde i 2009. Da var Vedum på plass under seremonimiddagen på Grand Hotel, og gjorde et dristig fremstøt.

– Jeg prøvde meg på Michelle Obama, sier Vedum.

– Det var ganske kleint, for jeg var på en side av dansegulvet og gikk over til henne som en skolegutt. Jeg pirket henne på rygget, det skal man jo ikke gjøre, og spurte henne «May I have a dance with you». Svaret var nei, forteller Vedum.

Til tross for at det ikke ble noen dans med førstefruen, endte kvelden godt for Vedum.

– Kronprinsesse Mette-Marit var der og sa «Du kan danse med meg, Trygve». Jeg fikk danse med prinsessa, så jeg er fortsatt for monarkiet, sier Vedum og bryter ut i latter.

