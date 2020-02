– Hvis det var Obama, hadde mange vært fengslet i lang tid

FORNØYD: President Donald Trump talte i Det hvite hus etter frikjennelsen i riksrettssaken. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Onsdag ble president Donald Trump erklært ikke skyldig for begge punkter han var anklaget for under avstemningen i riksrettssaken. Torsdag langet Trump ut mot det han kaller en «veldig urettferdig situasjon».