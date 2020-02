Vil gjøre det lettere å skyte ulv

Venstre-politikeren spør seg hvordan Ap har tenkt at forslaget skal holde seg innenfor internasjonale forpliktelser om å ta vare på truede arter.

– Politikk, ikke juss

Sandra Borch (Sp) er åpen for å se på lovendringer, men hun er mer opptatt av at Frp ikke støtter deres forslag og at de dermed skusler bort muligheten for å skyte de to ulveflokkene før jaktsesongen er over.

– Det forteller bare igjen at Frp er mer opptatt av å gi sin støtte til Venstre og dyrevernorganisasjonen Noah enn å få en reell endring i rovdyrpolitikken, sier hun.

– Dette er ikke juss, men politikk. Nok en gang feiger de ut, fortsetter Borch.

KrFs Tore Storehaug, som er saksordfører for Sp-forslaget, opplyser at han har sendt brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) for å få en avklaring på sakene som er kommet opp. Han vil ikke si hvordan KrF vil forholde seg til forslag om lovendring, men viser til regjeringsplattformen.

– Der står det at naturmangfoldloven skal ligge fast.

