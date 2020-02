Som de fleste andre bilmerker er Mercedes godt i gang med elektrifisering av modell-spektret sitt. De har såkalte mildhybrider, de har lenge tilbudt ladbare hybrider og ikke minst var de tidlig ute med elektrisk versjon av sin B-Klasse.

På slutten av fjoråret kom de med det vi kan kalle for andre generasjons elbiler, i form av nye EQC. Men det stopper ikke der.

Mercedes har mye mer og spennende på gang. De har allerede vist sin EQV, som etter det vi erfarer vil komme som både varebil og som personbil med gigantisk plass.

Men de her også mer på gang. EN bil som er litt mindre enn SUV-en EQC. Nemlig EQB som ikke skal være langt unna.

Det var nettopp nye EQB Petter Hanssen festet til minnebrikken da han var innom Storbyen Kjøpesenter i hjembyen Sarpsborg.

Passe stor, med firehjulsdrift og høy bakkeklaring bør nye WQB være svært interessant for det norske markedet. Foto: Petter Hanssen

Sto til lading

– Ja, jeg mener dette må være nye EQB. Den sto til lading der, alene og forlatt, så jeg fikk tatt noen bilder av den, sier den bilinteresserte 47-åringen.

– Det var bare denne bilen der. Jeg så heller ingen testsjåfører, men dajeg skulle reise derfra, kom det en Mercedes EQC med tyske skilter og flere personer i. Antagelig en følgebil med "mannskapet" ombord på EQB-en, tror Petter.

– Jeg tittet også inni bilen – og det fjerner i alle fall all tvil. Dette er Mercedes. Jeg prøvde å ta bilder av interiøret, men å ta bilder gjennom mørke ruter en mørk kveld ble ikke den helt store suksessen.

Elektriske EQC er en stor suksess i Norge nå får den etter hvert en lillebror.

Oppfølger til B-klasse

– Bilen ser fin og harmonisk ut. Jeg liker denne biltypen. Den er omtrent på størrelse med en VW Tiguan om jeg skal sammenlikne med noen, avslutter Petter.

Bilen er den elektriske versjonen av GLB, men el-versjonene heter EQ i stedet for GL. B-en avslører hvilket segment bilen hører hjemme i. Dette er også bilen som da blir en slags etterfølger til en annen stor suksess her i Norge. Nemlig B-Klasse Electric Drive, som utgikk av produksjon for et par år siden. Men der B-klasse er en kompakt flerbruksbil, er altså GLB en liten SUV.

Typisk "tøff-i-trynet" SUV-front. Grillen er lukket. Foto: Petter Hanssen

Kan bli norsk suksess

Som på elbiler flest har heller ikke EQB noen grill foran, men et tett deksel. Den har også omarbeidet støtfanger bak. Uten eksosrør, naturlig nok, men også for å lede bort luftstrømmen fra bilens flate underside på en optimal måte.

Når det gjelder spesifikasjoner, er det lite håndfast rundt bilen som trolig dukker opp i 2021. Men ryktene sladrer om to motorer. En på hver aksel, og dermed firehjulsdrift.

De samme ryktene sier at vi kan forvente oss ulike batteripakker på mellom 60 kW/t og kanskje helt opp til 110 kW.t Men dette er ikke bekreftet av Mercedes selv.

Det som er helt sikkert er at bilen vil være svært interessant for det norske markedet. Vi tipper både importør og forhandlere gleder seg til å få på plass en folke-elbil igjen. Med både firehjulsdrift og litt høy bakkeklaring bør dette være en bil mange kunder kan tenke seg også.

