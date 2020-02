Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er stress ikke bare en hverdagsplage, men en helseepidemi.

Den populære, britiske tv-legen Rangan Chatterjee har noen tips som kanskje kan hjelpe deg ut av stressboblen.

– Pust ut

Allmennlegen, som har skrevet en bok om stress, forteller at 90 prosent av pasientene hans og kollegene han møter, har lidelser som er relatert til stress.

– Dette er et stort problem, mener han.

Chatterjee har utviklet noen verktøy for å redusere stress, og den raskeste veien for å stresse ned er rett og slett å puste.

– Det mest effektive er å puste inn og telle til tre, for så å holde pusten mens du teller til fire. Til slutt slipper du pusten langsomt ut mens du teller til fem, forklarer Chatterjee.

Dr. Chatterjee forteller at når man puster på denne måten, kobler kroppen av.

– Det som er interessant er at når utpusten er lengre enn innpusten, så slår du av kroppens stressrespons, forteller Chatterjee.

Stressrespons er de fysiologiske og metabolske prosessene kroppen setter i gang når den oppdager stress. Et eksempel på stressrespons er økt hjertefrekvens.

– Du kan gjøre denne pusteteknikken så mange ganger du vil. Én gang tar 12 sekunder, og fem ganger tar et minutt, sier Chatterjee og fortsetter:

– Et minutt med denne dype pusten fjerner stresset. Det er gratis og det er lett, sier han.

En positiv morgenrutine

Dr. Chatterjee har en fast morgenrutine som han kaller «de tre M-ene». Dette står for «mindfullness, movement og mindset».

– Dette kan ta en time, hvis du er så heldig, eller det kan ta fem minutter, sier Chatterjee og fortsetter:

– Mindfullness kan være enten meditasjon eller pust, så det første jeg gjør når jeg våkner er at jeg puster, sier han.

Det andre legen gjør i sin morgenrutine er «movement», eller bevegelse på norsk.

– Det kan være at jeg strekker litt på hoftene, gjør noen push-ups, kanskje litt yoga, og alt i kun fem minutter, sier Chatterjee.

Det tredje punktet er «mindset», eller måten vi tenker på. Dette gjøres for å få en positiv innstilling til dagen.

– Jeg har et par bøker hjemme med et veldig positvt innhold, så da jeg tar en av dem og leser to eller tre sider, forteller Chatterjee.

– Får bedre eksamensresultater

Et annet alternativ er å bruke affirmasjoner.

Affirmasjoner er positivt formulerte fraser som man gjentar med jevne mellomrom, for eksempel to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i sitt liv.

– Det høres helt merkelig ut, men forskning viser at studenter som gjør affirmasjoner før eksamen får bedre resultater. Soldater i den amerikanske hæren bruker affirmasjoner, og også idrettsutøvere bruker dette før konkurranser. Det er et svært nyttig verktøy, forteller Chatterjee.

