TV 2 har denne uken satt fokus på forbudet som hindrer norske jenter å takle på ishockeybanen.

Jentene har bare lov til å ha kroppskontakt i samme retning som motspillerne, men ikke takle dem slik gutta kan gjøre.

Det finnes riktignok en jente som kan takle så mye hun orker. Lena Schrøder (26) spiller på herrelandslaget i kjelkehockey.

– Jeg er født med ryggmargsbrokk, som er medfødt skade. Jeg er delvis lam, men er veldig svak i beina. Jeg kan gå, men det blir mest rullestol, sier 26-åringen.

– Driter i om jeg er jente

Hun er glad taklingsforbudet ikke rammer henne.

– Treneren på landslaget driter i om jeg er jente. Jeg konkurrerer på like vilkår som de andre. Er jeg for dårlig til å spille på den plassen så blir jeg ikke satt på den plassen.

Det finnes ikke kjelkehockeylandslag for jenter i Norge. Schrøders mulighet var å bli så god at hun fikk spille med gutta. Hun har spilt VM og OL for Norge.

– Jeg skjønte at det ikke var noe damelandslag, men at herrene kunne ha med en dame. Så da satt jeg meg det målet. Å bli den kvinnen, forteller hun.

Legen har de siste sju årene sjonglert toppidretten med studier. Hun har fått lov til å satse på det hun vil. Likevel opplever hun fordommer.

– Folk ser at jeg sitter i rullestol og går ut i fra at det ikke bare er beina det er noe galt med. At det er noe mer. At jeg ikke forstår hva de sier til meg. Jeg har opplevd at folk har henvendt seg til venninnen min fordi de tror jeg ikke forstår dem, sukker Schrøder som i desember fullførte medisinstudiene.

Må ha gitter

Da jentehockeyen startet opp var tanken å tilrettelegge for at flest mulig jenter skulle ønske å være med. Derfor ble det i internasjonal hockey innført et forbud mot taklinger, og et påbud om gitter foran ansiktet for kvinner.

– Det hadde vært kjekt å kunne velge. Jeg hadde nok takket ja til gitter, men det er urettferdig at jeg ikke får velge, sier Ingrid Morset, som er kaptein i svenske Linköping.

Også landslagsvenninnen Andrea Dalen reagerer.

– Det burde være like regler. Jeg ser ikke noen grunn til at det ikke skal være det. Det er den forskjellen folk ser svart på hvitt, sier Djurgården-spilleren.