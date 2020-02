– Vanskelig å si nei til treneren

I Norge deltar 90 prosent av alle barn på fritidsarenaen, og svært mange av dem i idretten. Gjennom kursverktøyet «Trygg på trening» vil Norges idrettsforbund og Redd Barna forhindre og avdekke overgrep i idretten.

– Idretten speiler samfunnet. Seksuell trakassering og overgrep er et problem i både samfunnet og idretten, mener Håvard Øvregård, seniorrådgiver i verdiarbeid i NIF.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Et samfunnsproblem

– Vår beskjed til alle idrettslag er at alle må ta utgangspunkt i at dette skjer. Enten har det skjedd, eller så skjer det nå uten at man vet om det, eller så vil det skje i fremtiden, forteller Øvregård.

Han legger til at det er viktig at alle idrettslag snakker om temaet. Ved å snakke om det reduserer man sjansen for at det skjer, og øker sjansen for at barn og unge tør å si ifra.

Leder for Norgesprogrammet i Redd Barna, Monica Sydgård, mener dette er et stort samfunnsproblem i Norge som ikke tas godt nok tak i.

– Én av fem barn har blitt utsatt for vold av foreldrene sine, én av ti gjentatte ganger. Når det gjelder seksuelle overgrep utført av voksne mot barn har én av 20 opplevd det, forteller hun.

Ifølge NRK åpnes det nå etterforskning etter at den tidligere kunstløperen Sarah Abitbol beskyldte sin tidligere trener, Gilles Beyer, for seksuelle overgrep da hun var mellom 15 og 17 år.

Vanskelig å si nei

Øvregård har vært i kontakt med flere som har opplevd seksuell trakassering og overgrep. Typisk for mange av dem er at de ikke tør å fortelle om det når det skjer, og først åpner seg mange år senere. Det gjør det ekstra vanskelig å følge opp sakene.

– De fleste overgrepene skjer av jevnaldrende, men de som har størst negativ konsekvens er når det er ansvarspersoner med autoritet som gjør det, sier Øvregård og fortsetter:

– Utøverne klandrer ofte seg selv, og det tar lang tid før man klarer å forstå at det er overgriperen som har ansvaret for det som har skjedd, ikke seg selv.

Unge utøvere har stor respekt for trenerne sine og Øvregård forteller at for mange vil det være vanskelig å si nei til en trener.

– Hvis trenere sier at nå skal jeg massere deg, også masserer vedkommende andre steder enn en trener burde massere, da er det vanskelig for utøveren å si nei, sier Øvregård.