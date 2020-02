– Ingen i verden ønsker å møte ham nå

– De tre første jeg ville satt opp på laget er Rune Jarstein, Martin Ødegaard og Joshua King, mener Stamsø-Møller.

– Og Braut Haaland, skyter Huseklepp inn.

– Helt enig, men de tre første jeg ville satt opp er dem.

– Sørloth perfekt joker

Fremover på banen har Norge fått noe som ligner et luksusproblem. Men Simen Stamsø-Møller mener det ikke er noen tvil om hvilke to spisser som bør starte mot Serbia.

– King er en nøkkelspiller og har vist veldig ansvar for Norge. Han virker veldig stolt over å representere Nroge og viser det på en måte som jeg digger å se. Han er guffen å møte for alle. Han har fremstått som en leder, sier Stamsø-Møller.

– Man snakker om at det er mange forsvarsspillere som ikke vil møte King. Men er ingen i verden som vil møte Braut Haaland nå, sier Huseklepp.

Dermed blir det kun plass på benken for formspiller Alexander Sørloth

– Det er helt perfekt at han har fått karrieren på rett kjøl nå. At Sørloth gjør det han gjør i Tyrkia er helt gull for Norge. Han er en perfekt innbytter. King og Braut Haaland bør starte, og så har vi Sørloth som en joker på benken, mener Stamsø-Møller.

Norges assistenttrener Per Joar Hansen var også med på Skype. Lagerbäcks høyre hånd har travle dager før skjebnekampen.

– Nå er det veldig mye reising rundt i Europa for å besøke spillere og prate med dem. Jeg er på farten fra slutten av januar og frem til 10. mars, sier Perry.

– Det er selvsagt veldig positivt at så mange gjør det så bra for tiden. Det er spesielt det Erling har gjort til nå, og så har du Sørloth som er toppscorer i Tyrkia. I tillegg har du Joshua King som har vært skadet, men nå er tilbake. De tre har levert veldig bra over en lang periode. Vi er heldige.

Åpent om midtbaneplassene

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror også Lars Lagerbäck kommer til å bruke Joshua King fremfor Alexander Sørloth, til tross for trønderens storspill i Tyrkia.

– Braut Haaland og Sørloth har vist fantastisk form de siste månedene, men hvis King er i form kommer han garantert til å starte mot Serbia. Han har vært god for Lagerbäck sitt Norge, og jeg blir overrasket om ikke King og Braut Haaland er de to spissene svensken ser for seg å starte med på nåværende tidspunkt.

Midtbaneplassene er litt mer åpne.

– Ødegaard er naturligvis bankers på det norske landslaget, og han kan bli valgt både som kant og i en enda mer offensiv rolle som hengende spiss. Så lenge Braut Haaland og King er friske vil jeg tro LL går for Ødegaard på høyrekanten, og da kommer svensken til å velge en langt mer defensiv kant på motsatt side. Stefan Johansen er kaptein og har vært en spiller Lagerbäck har gitt mye tillit, og det tror jeg også han kommer til å gjøre mot Serbia. Sentralt på midtbanen er det Henriksen og Berge som er førstevalgene, og det var veldig viktig at Henriksen nå fant seg en ny klubb hvor han får spilletid, sier Mathisen.

Bakover er det også kamp om plassen.

– Reginiussen var Ajer sin stoppermakker mot Færøyene og Malta i de to siste landskampene Norge spilte, men da var Nordtveit skadet. Reginiussen og Nordtveit er de to som kjemper om den plassen ved siden av Ajer, og på backene er det to klare førstevalg i Omar og Haitam.

– Jarstein står naturligvis i mål, men det er en trygghet at Nyland har vist god form i de minuttene han har spilt den siste måneden, konkluderer Mathisen.