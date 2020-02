Berge setter spor i Sheffield: – Det har vært fantastisk

Anerkjent journalist: – Første gang jeg så ham, tenkte jeg Premier League

Lagkameratene er imidlertid ikke de eneste som har latt seg imponere av Sander Berge. Den anerkjente The Athletic-journalisten Oliver Kay stiller seg i rekken av beundrere.

– Jeg har sett ham tidligere, både for Genk mot Liverpool og for Norge mot Spania, og fra første gang jeg så ham, så tenkte jeg at dette er en fyr som bør være i Premier League. Han er god med ballen, god fysisk og god teknisk. Jeg tror han vil gjøre det veldig bra i Premier League, sier han til TV 2.

Kay jobbet forut for overgangen til nyetablerte Athletic i 19 år for den høyt aktede avisen The Times, de ti siste av dem som sjefsskribent. Hans forutsetninger for å uttale seg om det som skjer i Premier League er derfor bedre enn de flestes, og journalisten er overrasket over at det var Sheffield United som endte opp med å lokke Berge til ligaen han følger tett.

– De er vanligvis ikke et lag som kjøper mange utenlandske spillere. De er mer et britisk-irsk-lag, men kanskje de tenker at han i det minste er nordeuropeer siden han er nordmann. Jeg ville trodd at noen av de rikere og det som tradisjonelt sett har vært toppklubbene ville sett på ham, og ikke et lag som nå er på øverste halvdel som ikke er vant til å bruke så mye penger på spillere. Men Sheffield United er veldig glade for å ha signert ham, og forventer store ting av ham, forteller Kay.

Tror spillestilen passer perfekt

Sheffield United har overrasket alle etter opprykket fra Championship, både når det gjelder spillestil og poengfangst. De fleste hadde nederlagsdømt dem på forhånd, men i stedet er de nå kun fem poeng bak Champions League-plass når 13 kamper gjenstår.

– Mange i England – både tidligere spillere, journalister og supportere av andre klubber – var sikre på at Sheffield United ville spille veldig direkte fotball etter opprykket. De er et lag fra nord, de har mest britiske og irske spillere og en britisk manager som snakker på en enkel måte. Han er ikke en trener som snakker som om han leser en manual. Han sier det som det er.

– Så jeg tror mange blir overrasket når de ser på Sheffield United. Det er ikke som om de spiller Barcelona- eller Manchester City-fotball, men det er en mikset stil. De er effektive i måten de bruker ballen på, men de liker også ha ballbesittelse, de spiller seg ut bakfra, sier Kay.

Berge kan bekle både en sentral midtbanerolle og en indreløperplass i klubbens ambisiøse spillestil, der en offensiv 3-5-2-formasjon har vært benyttet med stor suksess. Og nettopp klubbvalget er noe The Athletic-skribenten trekker frem som essensielt for Berge-suksess i England.

– Jeg tenker at det er et lag som en spiller som Sander Berge vil nyte å spille for. Noen ganger går talentfulle spillere fra utlandet til feil lag i Premier League, som for eksempel Yohan Cabaye i Crystal Palace. Jeg synes det ser ut som at de passer til hverandre, sier journalisten.

Kan bli norsk oppgjør

Neste oppgjør for Berge og lagkameratene er altså Joshua Kings Bournemouth. Fredag ble det bekreftet fra Bournemouth-hold at spissen er tilbake fra skaden som har satt ham ut av spill i hele år, og dermed kan det være duket for et norsk oppgjør igjen i Premier League. Sist det skjedde var 19. oktober, da King møtte Alexander Tettey og Norwich i en 0-0-kamp på sørkysten.

Ved den anledningen kom King innpå som innbytter. Sist gang to nordmenn startet samme Premier League-kamp var 20. oktober 2018, da King og Moi Elyounoussi startet for hvert sitt lag i sørkystderbyet mellom Bournemouth og Southampton. Også den kampen endte 0-0.

Bournemouth kjemper nå om å holde plassen i divisjonen, mens Sheffield United altså jakter en plass i Europa. Oppgjøret er derfor veldig viktig for begge lag i hver sin ende av tabellen.

