Visste du at en av de hotteste bilene i bruktbilmarkedet akkurat nå er en stor og ganske kantete stasjonsvogn fra Volvo, med dieselmotor?

Det høres kanskje merkelig ut i disse elbil-tider, men slik er det faktisk.

XC70 heter bilen og er en litt forhøyet utgave av Volvos smått legendariske stasjonsvogn V70, med 4x4 og en dose offroadstyling.

XC70 forsvant ut i april 2016. Da fikk den egentlig ikke noen reell oppfølger. V90 Cross Country er mer eksklusiv og adskillig dyrere. Derfor gledet mange seg til at nye V60 skulle komme i Cross Country-utgave.

Den følger langt på vei samme oppskrift som XC70, i tillegg til at den er en langt mer moderne bil. Her lå det an til en ny bestselger, men slik har det ikke blitt.

V60 selger svært bra i Norge i "vanlig" utgave, Cross Country-versjonen er en mer sjelden bil. Det har nok bare én eneste årsak, nemlig drivlinjen.

LES MER: XC70 er mer populære enn noen gang

Ingen offroader

Volvo har de siste årene hatt stor suksess med sine ladbare hybrider. Disse står for en svært stor del av salget i Norge. Men her har de noen små huller i modellutvalget. Som V60 Cross Country og V90 Cross Country. Ingen av disse leveres som ladbare hybrider. Dermed går vi også glipp av det som ellers virkelig ville vært opplagte "Norges-biler".

Og det er synd, for V60 Cross Country har veldig mye bra med seg. Det starter med et design som absolutt ikke er utagerende, men likevel tydelig skiller seg fra vanlig V60. Offroad-stylingen kler bilen, samtidig som den ekstra bakkeklaringen gjør at den ser både større og tøffere ut.

Noen offroader er dette naturligvis ikke, men den ekstra bakkeklaringen kan nok være god å ha noen ganger. Om det er en dårlig brøytet hyttevei eller bare høye brøytekanter i byen, her har du litt mer å gå på.

Det trenger ikke koste dyrt å skille seg ut

Offroadstylingen gjør ganske mye med designet, særlig når du velger en farge som dette, der den kommer godt frem.

Mindre plass

Volvo har lange og gode stasjonsvogntradisjoner. Med første generasjon V60 gikk de bort fra det som lenge var grunnleggende for en stasjonsvogn fra Volvo: Mest mulig plass. Der lot de designet få veie litt tyngre, og det har de fortsatt med på både V90 og nye V60.

V60 er 4,78 meter lang. Det er bare fem centimeter kortere enn XC70, men den innvendige plassen er klart mindre. Det er også bagasjerommet, ned fra 555 til 529 liter. Det siste høres kanskje ikke så mye ut, men i virkeligheten er forskjellen ganske stor. Bagasjeromsvolumet måles opp til toppen av bakseteryggen. Alle som har pakket stasjonsvogn til langtur, vet at det det ofte må stues i høyden for å få med alt. Og der har du ganske mye mindre å gå på i V60.

Slik blir det fordi hele bilen er ganske mye lavere. XC70 hadde også nesten rett bakluke. På V60 faller taklinjen tidligere, samtidig som den også smalner mer inn øverst. Det må til for å lage sporty design, men det går nødvendigvis også ut over plassen.

Alt er nytt på denne Volvoen – bare ikke navnet

Smart løsning i bagasjerommet, her unngår du at for eksempel handleposene sklir frem-og-tilbake.

Interiøret fortjener skryt

Baksetet fungerer imidlertid veldig bra. Det er ikke noen plassorgie for beina, men i bredde og høyde merkes det at Volvo har lagt vekt på at voksne skal kunne sitte godt og komfortabelt her, også på lengre turer.

Foran er V60 Cross Country rett og slett et veldig bra sted å være. Vi har tatt med oss denne bilen på langtur et par ganger, og blitt imponert. Komfortable og trygge kjøreegenskaper kombineres med seriøst gode forseter og lavt støynivå.

Interiøret fortjener også litt ekstra skryt. Her er det mange praktiske og gjennomtenkte løsninger, samtidig som kvalitetetsfølelsen er høy. Designretningen debuterte på XC90 og begynner dermed å bli noen år, men det står seg veldig bra.

Interiøret har ikke lenger nyhetens interesse, men det fungerer svært bra, og har høy kvalitetsfølelse.

Over 700.000 kroner

Så var det det som befinner seg under panseret. Da V60 Cross Country kom, trodde vi først at en ladbar versjon ikke var langt unna. Men slik har det ikke gått. Denne bilen har i stedet noe så tradisjonelt som en 2-liters dieselmotor, på 190 hestekrefter. Det eneste andre alternativet Volvo tilbyr i Norge er 2-liters bensinmotor, på 250 hestekrefter.

D4-dieselen er ikke noe fyrverkeri, men vi synes motoren kler bilen godt. Ut fra normale bruksområder til en stasjonsvogn som dette har du nok krefter i de fleste situasjoner. Den er også relativt kjapt, 8,2 sekunder fra 0-100 km/t bør holde for de fleste.

Hva med prisen? Med denne motoren starter bilen på 601.500 kroner. Det betyr at du kan komme i mål med 650.000 kroner hvis du virkelig holder deg i skinnet. For de fleste blir det nok mer enn det, før man er ferdig med en svært rikholdig liste over ekstrautstyr. Slik testbilen står, koster den 725.806 kroner.

Dette er verdens beste bilmotor

Hverken V60 eller V90 Cross Country leveres som ladbare hybrider. Det lider salget under i Norge.

Mange kjøper SUV

Da ville vi normalt slått fast at det er risikosport å bruke så mye penger på en stasjonsvogn med dieselmotor i 2020. Det er det kanskje også, men som XC70 altså beviser, er ikke bruktmarkedet for dieselbiler (heldigvis) helt sort/hvitt. Men ja: Verditap må du nok regne med. Samtidig som det vil overraske oss om ikke V60 Cross Country blir litt som XC70 om noen år, en bruktbil mange har lyst på.

PS: Andre biler du også bør se nærmere på? Mest nærliggende er de som følger samme oppskrift: Audi A4 Allroad, Skoda Octavia Scout og Subaru Outback er nok de nærmeste, sammen med VW Passat Alltrack. Noen vil helt sikkert også vurdere V90 og V90 Cross Country fra Volvo. Og så finnes det en rekke SUV-er i samme prisklasse, de appellerer nok i stor grad til samme kjøpegruppe.

Vi testet V60 Cross Country da den kom, her kan du lese mer om det

Se video av V60 Cross Country under: