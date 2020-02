Magnus Carlsen er fire ganger verdensmester i klassisk sjakk, og til høsten har han mulighet til å forsvare tittelen for femte gang.

Men når Carlsen spiller, handler det ikke bare om å vinne. Det er minst like viktig hvordan han har spilt partiet.

– Før var det sånn at hvis jeg ikke både vant og følte at jeg spilte bra, var jeg sjelden fornøyd uansett. Men nå er jeg blitt litt snillere med meg selv, sier Carlsen.

Det er ikke lett å lese om Carlsen er fornøyd eller ikke etter et parti med sjakk.

Han avsluttet 2019 med å vinne VM i lyn- og hurtigsjakk.

– Under VM i lyn- og hurtigsjakk følte jeg ikke at jeg hadde spilt bra, men jeg vant, så det spilte ingen rolle. Men jeg er jo ikke «der», sier Carlsen, og strekker armene over hodet for å illustrere følelsen.

VANT: For første gang siden 2015 gikk Magnus Carlsen til topps i VM i hurtigsjakk, i Moskva i 2019. Foto: Maria Emelianova

– Et slag mot egoet

Et tap i sjakken er ifølge Carlsen en mye verre følelse, enn den gode følelsen av å vinne.

– Når du taper er det et slag mot hele egoet ditt, mens når jeg vinner er det litt sånn: «Jeg forventet jo at det skulle skje», sier Carlsen og smiler.

Carlsen forteller at han er en dårlig taper, og at det er en menneskelig kvalitet han ikke er stolt av.

– Det har utviklet seg litt over tid. Da jeg var yngre var jeg en god taper og generelt en ok sportslig type, men det har jo gått ganske galt, sier Carlsen og smiler.

– Det blir bare verre og verre, fortsetter han og ler.

Dropper alkoholen

I spillverden er det normalt at spillerne har ulike nicks, eller kallenavn, og Carlsen kalte seg lenge «Dr. Drunkenstein».

– Det var en basketspiller som alle kalte Dr. Dunkenstein, så tenkte jeg at det var morsomt å endre det til Drunkenstein, og at man tar en øl mens man spiller, sier Carlsen.

Dette endret seg imidlertid i fjor.

I 2019 skulle Carlsen spille masse sjakk, og ville optimalisere enda mer enn tidligere. Han bestemte seg derfor for å kutte ut all alkohol, og endret kallenavnet sitt til «Dr. Nykterstein».

– Det klinger ikke like bra. Det må jeg ærlig innrømme, sier Carlsen og ler. Han holdt seg unna alkohol i hele 2019.

– Det er jo en av veldig mange faktorer som kan påvirke, så jeg kan vel ikke si at det er avgjørende for min form som sjakkspiller, men jeg har valgt å fortsette med det også i 2020, sier han.