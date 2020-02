Disse nøttene kan inneholde giftstoff som gir deg kreft

Rådet fra helsemyndighetene er å spise én neve usaltede nøtter per dag. Dette tilsvarer 20 gram daglig, 140 gram per uke.

Dette fordi det både er sunt og næringsrikt.

– Ganske farlig

Men visste du at du med en neve nøtter risikerer å få i deg et av de giftigste stoffene som finnes?

– Aflatoksin regnes for å være et av de mest leverkreftfremkallende stoffene som finnes. Så det er ganske farlig, sier Gunnar Sundstøl Eriksen, forsker i toksinologi ved Veterinærinstituttet.

Aflatoksin er en gift som lages av muggsopp som vokser i tropiske klima.

Eriksen forteller at pistasjnøtter, paranøtter og hasselnøtter fra enkelte tropiske områder er mest utsatt for aflatoksiner, men at det kan forekomme i de fleste andre nøtter også.

– Er det mulig å se om en nøtt er giftig?

– Man kan ikke se aflatoksinene. Men om en nøtt er misfarget er det større sjanse for at der er en sopp som kan lage aflatoksiner.

Havnet i butikkhyllene

Matkontrollen tok med et knippe pistasjnøtt-produkter til analyse hos Veterinærinstituttet, for å sjekke hvorvidt det finnes aflatoksiner i tilfeldig utvalgte produkter kjøpt i dagligvarebutikker og tilfeldige grønnsaksbutikker i Oslo.

Resultatet kom etter en knapp uke, og viste ikke funn i noen av de syv produktene.

– Det forteller oss at i de fleste prøvene er det ikke aflatoksin, men problemet er at de dukker opp av og til, sier Eriksen.

MÅTTE TREKKES TILBAKE: Pistasjnøtter importert fra Tyrkia måtte i fjor trekkes fra markedet, som følge av funn av aflatoksiner. Foto: Matkontrollen/TV 2

Vi skal ikke lenger tilbake enn til i fjor sommer for å finne et et eksempel på at et parti pistasjnøtter måtte trekkes tilbake fra butikkhyllene i Norge som følge av funn av for høye verdier av aflatoksiner.

– Det var snakk om pistasjnøtter som hadde kommet inn til Tyskland, hvor det ble påvist aflatoksiner over grenseverdi der. Da får vi beskjed fra myndighetene i Tyskland om at det er gjort funn, og at deler av dette er kommet til Norge, sier Annette Haugane, sjef for avdeling grensekontroll og import i Mattilsynet Region Stor-Oslo.

Blant annet var nøttene til salgs i Kiwi-butikker landet over.

Følger lovverket

Mattilsynet tok kontakt med importøren i Norge, og tilbaketrekking ble iverksatt.

– Ved melding til oss om produktavvik som kan være helseskadelig for forbruker, igangsetter vi omgående våre interne kontrollrutiner for sporing og tilbaketrekning. Våre rutiner følger lovverkets krav om sporing et ledd fremover og ett ledd bakover i verdikjeden, opplyser Yasar H. Ayhan ved Vatan Engros.