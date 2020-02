Premier League-klubbene stemte i dag for å returnere til det gamle overgangsvinduet, noe som betyr at vinduet fremover vil stenge 1. september.

I 2017 stemte klubbene for å stenge overgangsvinduet før sesongstart. Nå har de valgt å gå tilbake til den gamle ordningen.

Det betyr at klubbene står fritt til å kjøpe spillere et par uker ut i sesongen.

Sommeren 2020 vil overgangsvinduet stenge 1. september klokken 17.00 britisk sommertid, skriver Premier League.

De siste sesongene har flere Premier League-managere vært frustrerte over at spillere kunne forsvinne i siste halvdel av august uten at de kunne erstatte dem. Utenfor England har nemlig overgangsvinduet vært åpent frem til 1. september.

Ole Gunnar Solskjær er blant dem som har ytret ønske om å returnere til den gamle ordningen.

– Jeg mener at vi har trukket det korteste strået, for å være ærlig. For når vår serie starter så gjenstår det fremdeles tre uker, og klubber kan fortsatt sirkle rundt spillerne våre. Jeg synes ikke det er bra for oss, sa Solskjær i et intervju med Sky Sports før sesongen.

Også Jürgen Klopp er på Solskjærs lag. Han har tidligere luftet sin frustrasjon rundt sommervinduet.

– Det virker som at sommervinduet bare gjør skade på engelske klubber. Vi kan bare hente spillere til et visst tidspunkt, mens alle de andre kan hente spillere til de nesten er midt i sesongen. Det er ikke kult, slår Klopp fast.

Pep Guardiola var blant dem som likte ordningen som ble innført i 2017.

– Jeg liker å bli ferdig med det. England er ledende på mange områder når det kommer til måten man bør gjøre ting på. Det er perfekt for manageren og klubben at overgangsvinduet er stengt når sesongen starter, sa han.