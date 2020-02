Stikkordene for helgen er snø og regn, i alle fall om man bor vest i Norge.

– Dette er gode nyheter for dem som ønsker påfyll av snø, men søndag vil ikke være den beste dagen å ta den i bruk. Det blir mye vind og nedbør, sier vakthavende meteorolog Beathe Tveita i StormGeo til TV 2.

Fredag kommer været til å bedre seg i store deler av landet, før været tar en drastisk vending.

Mye nedbør

Det er et stormsenter som ligger vest for Island som sørger for dette. To fronter treffer Norge, og den første av dem kan gi storm på Vestlandet lørdag.

Så blir det verre.

For den andre fronten, som kommer inn natt til søndag, kombinert med et kraftig stormsenter som kommer inn nord for Skottland, gir ytterligere uvær på Vestlandet.

– Deler av Vestlandet kommer til å få mellom 80-100 millimeter nedbør. Det blir mindre nordover og østover. Men det blir ruskete, sier meteorologen.

I fjellet kommer dette til å legge seg som snø.

– I fjellet sørvest i landet kan det godt komme mellom en halvmeter og nesten opp mot en meter snø. De største nedbørsmengdene kommer sør for Sognefjorden, og da aller mest ved Hardanger og i Rogaland, sier meteorologen.

RUSKETE I VEST: Kartet viser samlet nedbør i landet frem til mandag morgen. Foto: StormGeo

– Gleder oss.

Blant skisentrene som ligger i området som kommer til å få mye snø er Røldal Skisenter.

– Vi gleder oss. Vi har gode forhold nå, med nesten to meter snø på toppen, og 1,40 meter i bunn. Vi har alltid plass til mer snø, sier daglig leder Oddvar Bratteig til TV 2.

Han tror skisenteret kommer til å holde åpent, til tross for de store nedbørsmengdene.

– Vi er godt forberedt på store snømengder, og vi takler slikt fint. Jeg tenker gjestene våre bare jubler for dette, sier han videre.

Meteorolog Tveita sier det per nå ser ut som at snøen blir liggende, om det ikke plutselig kommer mye mildvær.

Mye vind

Selv om hovedvekten av uværet treffer vest i Norge, vil ikke resten av Norge heller være skånet for uværet. Gjennom helgen kommer været til å være noe bedre rundt Trøndelag, samt helt nord på Vestlandet.

– På Østlandet kommer nedbøren stort sett som regn, og det blir ruskevær og kraftig vind i Oslofjorden. Det kommer litt forbigående regn lørdag, og søndag morgen tar det seg opp med kraftig vind og regn i hele området.

Lørdag vil det være roligere i Nord-Norge, med kun litt regn i ytre strøk av Troms og Finnmark. Vinden vil være kraftigst i Finnmark. Men også her vil nedbøren slå inn søndag, med potensial for kuling og spredt nedbør.