Tusenvis av koalaer i Australia har blitt skadet, og på et koalasykehus i delstaten New South Wales jobbes det iherdig med å redde dem. Sue Ashton, leder for koalasykehuset Port Macquarie, forteller at koalaene har blitt kraftig skadet.

– Tusenere har omkommet, men på dette tidspunktet er det ingen som vet nøyaktig hvor mange det er snakk om, sier Ashton.

Nå er intensivavdelingen på sykehuset fullt. Mick Feeney en av de frivillige ved sykehuset, forteller at de gjør det beste de kan for å redde de brannskadde koalaene.

– Vi må godta at til tross for at vi gjør vårt aller beste, så er ikke vårt aller beste alltid godt nok, sier Feeney.

Massiv oppmerksomhet

De brannskadde koalaene i Australia har fått oppmerksomhet over hele verden, og millioner av dollar er samlet inn av donasjoner. Noen av pengene vil gå til kjøp av landskap som skal brukes for å avle flere koalaer.

– Jeg tror at samfunnet og politikerne har begynt å legge merke til hvor viktig den ikoniske koalaen er for Australia, sier Ahston .

Til tross for pågangen av brannskadde koalaer på sykehuset akter hun ikke å gi opp kampen for å redde dem.

– Vi tror det vil ta mange år før rasen blir helt frisk igjen, men vi er bestemte, og vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe ville koalaer i Australia. Vi kommer ikke til å la brannene slå oss, sier den ivrige lederen.

Økt støtte

Mange av de overlevende koalaene har mistet både tilgangen på mat og deres landområder. I delstaten Victoria, som også er kraftig rammet av brannene, har statslederen Daniel Andrews annonsert at myndighetene skal øke støtten til behandling av dyrene.

– Vi vil bevilge mer penger så vi kan ta vare på dyrene som har blitt skadd som en følge av de grusomme skogbrannene. Samtidig som vi vil forsikre oss om at deres landområder blir ivaretatt, sier Andrews.