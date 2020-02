Mangler sengeplass til virussyke

SENGEPLASSER: Mange tusen har blitt smittet av koronaviruset. Nå er det for få sengeplasser. Foto: Chinatopix via AP

Myndighetene i den kinesiske byen Wuhan melder om alvorlig mangel på sengeplasser, til tross for at to nye sykehus åpnes denne uken.