Ward ble kjent som «Rachel McGuire» i 90-tallsserien «Boy Meets World» («Et gutteliv» på norsk), som ble sendt fra 1993 til 2000.

Etter at serien ble avsluttet, ble Ward en anerkjent cosplaystjerne.

Hun skapte sjokkbølger da hun i oktober i fjor annonserte at hun skulle være med i pornofilmserien «Drive».

«Store nyheter! Jeg skal ha en av hovedrollene i den eksklusive serien «Drive». Serien har premiere 4. oktober,» skrev hun på Instagram.

DISNEY CHANNEL: Maitland Ward (t.v) sammen med Danielle Fishel og Trina McGee-Davis i «Boy Meets World». Foto: Disney

Vedlagt var et bilde av henne som holdt pornokollegaen fast med en kjetting.

Dermed kan man trygt si at Ward hadde kvittet seg med det relativt uskyldige Disney-stempelet.

– Voksen kvinne som elsker sex

Samme uke som Ward annonserte at hun gikk over til pornobransjen, toppet navnet hennes søkelistene på nett.

Også pornonettstedet PornHub fortalte at navnet hennes i 2019 prosentvis var det mest søkte etter hos dem.

Ward var fra seg av glede.

– Det er sykt at jeg skulle bli en pornostjerne i min alder. Jeg har ikke engang en kontrakt med et stort selskap. Jeg er bare en voksen kvinne som elsker sex. En ting jeg virkelig liker er å overraske folk, sjokkere dem og få dem til å gire seg opp. Det kommer jeg til å fortsette med, sa hun til The Daily Beast.

Hun fortalte at hun tjente mer på voksenfilmer enn som Disney-skuespiller.

– Når folk sier at jeg måtte gå til porno, ler jeg. Dette er en bra bransje og jeg tjener mer nå, sa hun.

Fikk kontrakt med millionselskap

Ward forteller nå at hun har signert en kontrakt med det gigantiske pornonettstedet Deeper.com, som finansierte «Drive».

Hun tjener i tillegg gode penger på å selge nakenbilder og hjemmelagede videoer via en abonnementstjeneste på nett.

I skrivende stund har hun 8000 abonnenter.

– Jeg trodde at det bare skulle være en håndfull folk som registrerte seg, men jeg fikk 2500-2800 folk på et par dager som betalte mellom 140 kroner og 1800 kroner i måneden, sier hun i et intervju med The Sun.

Blir ikke kalt «MILF»

De aller fleste kvinnelige pornoskuespillere er i 20-årene, og Ward sier at hun synes at det er helt fantastisk at hun som 43-åring kan drive med dette.

– Jeg synes det viser styrke at jeg på min alder kan være et seksuelt vesen, og de kaller meg ikke en «MILF». Jeg er bare en seksuelt myndig kvinne. Jeg vil ikke ha en merkelapp på meg, sier hun.

Maitland Ward er imidlertid ikke den eneste Disney-stjerna som har debutert i pornobransjen. Det samme gjorde nemlig Bella Thorne tidligere i år da hun regisserte filmen «Her & Him».

Pornofilmen, som er en del av en serie filmer produsert for pornosiden Pornhub, ble beskrevet som en Romeo- og Julie-historie.