God kveld Norge møter Iselin Guttormsen hjemme på Åros i Asker kommune, der hun bor sammen med mann og to døtre.

Hun forteller at hun ble overrasket og glad da Bloggerne tok kontakt og ville ha henne med i den 12. sesongen.

– Jeg tenkte: «Er dette kødd?». For jeg vil så gjerne nå ut med budskapet mitt på de plattformene hvor jeg vet at jeg treffer mennesker. Så jeg svarte ja med en gang, sier hun, og legger til at hun synes de foregående sesongene har vært kjedelige.

– Jeg tenkte: «Dersom jeg synes det er kjedelig, så får jeg gjøre noe med det da», forteller hun videre.

– Så «Bloggerne» blir mindre kjedelig nå som du er med?

– Ja. Er det litt «cocky» å si?, svarer hun og ler.

Må prate høyt om sex

32-åringen utdanner seg til å bli sexolog, og er svært opptatt av å prate åpent om sex – også med sine egne barn.

– Det er kjempeviktig, vi må være ærlige. Jo mer barna våre vet, jo tryggere blir de – og jo mer forebygger man seksuelle overgrep. Så det å prate om sex bør ikke være noe tabu, sier hun engasjert.

Tobarnsmoren og Bloggerne-nykommeren har også fått mye oppmerksomhet for måten hun eksponerer kroppen sin på.

– For meg er det viktig å vise frem kvinnekroppen i alle mulige former. Den er unektelig sexy og den er kjempeflott i alle slags fasonger, sier hun, og fortsetter:

– Men vi ser bare de plettfrie sexsymbolene hele tiden. Noe som gjør at helt vanlige kvinner med vanlige, flotte kropper skjemmes.

– Slutta med dildo

God kveld Norge blir nysgjerrige hvordan nattbordskuffen til en kommende sexolog ser ut, og Guttormsen har ikke noe problem med å vise den frem.

– Etter at jeg begynte å studere så slutta jeg med dildo, og nå har vibratoren tatt over, sier hun og drar opp den ene etter den andre.

– Vi damene må ta tilbake vår egen seksualitet, og vår egen klitoris, og bare eie det, rett og slett, sier hun.