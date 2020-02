Maud Angelicas tale inspirerte toppolitikeren til å åpne seg om mannens død

Tidligere statsråd for sosialdemokratene i Sverige, Annika Strandhäll, forlot plutselig den svenske regjeringen høsten 2019.

Grunnen var familiære årsaker da hennes ektemann døde brått.

Etter å ha fulgt åpenheten rundt Ari Behns selvmord, velger hun nå for første gang å fortelle om hva som skjedde.

Inspirert av Ari Behns familie

I julen fulgte Strandhäll og familien nyhetsdekningen om Ari Behns dødsfall og ble sterkt påvirket av dette.

– Vi pratet om hvor modige familien var som valgte å gå ut og fortelle om selvmordet, og ikke minst hans eldste datter som holdt en tale under begravelsen, sier Strandhäll.

Like etter ble den tidligere statsråden kontaktet for et intervju hos Skavlan for å snakke om hva som skjedde.

– Dere hadde en seriøs inngang til dette, og etter å ha pratet med barna så følte vi at, ja, sier Strandhäll.

Strandhäll har gjennom sin karriere som politiker fått bred erfaring med media.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har reist rundt og snakket med media om viktigheten av å bryte stigmatiseringen rundt psykiske lidelser, sier Strandhäll.

– Thomas tok jo sitt eget liv. Det kom som et stort sjokk og var veldig sårt, sier hun.

Maud Angelica Behn sin tale:

Ville ikke snakke

Toppolitikeren Strandhäll og hennes tidligere ektemannen Thomas Wolf var gift i 19 år. Sammen hadde paret to barn og en bonussønn.

– Etter hvert som tiden gikk, ble det åpenbart at Thomas ikke hadde det helt bra, forteller Strandhäll.

– Han var en person som hadde vanskelig for å snakke om hvordan han hadde det, til og med med meg, fortsetter hun.

I 2016 oppmuntret Strandhäll ektemannen til å oppsøke hjelp, noe han ikke ville. I ettertid har Strandhäll fått vite at han i stedet for å gå til legen, bestilte antidepressiva fra internett.

– Han selvdiagnostiserte og selvmedisinerte seg fordi en mann med hans posisjon går ikke til legen, mener Strandhäll.

På denne tiden var hun sosialminister, og reiste rundt i Sverige for blant annet å prate med organisasjoner som jobber med spørsmål som omhandler selvmord.

– Jeg, som bevilget penger til preventivt arbeid mot selvmord, så ikke hva som foregikk i min egen familie, sier Strandhäll.

PÅ JOBB: Annika Strandhäll, daværende idrettsminister i Sverige, i Pyeongchang under Vinter-OL 2018. Foto: Pontus Lundahl/tt

Tok ut skilsmisse

Både Strandhäll og ektemannen hadde krevende jobber, hun som toppolitiker og han som forhandlingssjef i Arbetsförmedlingen.

– Relasjonen mellom oss ble bare dårligere, og i starten av 2019 tok vi ut en seperasjon, sier Strandhäll.