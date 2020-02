Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Vi har et dilemma i heimen, og det er at vi skal kjøpe en ny Audi. Spørsmålet er om vi skal kjøpe 2020 e-tron 55 elbil, eller en 2020 A6 Allroad 50 med dieselmotor.

Vi kjører ganske mye, vår nåværende Audi Allroad går 50.000 km i året. Vil da en elektrisk Audi e-tron virkelig fungere? En ny Allroads største problem er at den er så uhensiktsmessig dyr etter vår mening, i forhold til elbilen. Noen tanker og råd rundt dette til oss?

Benny svarer:

Heisann og takk for veldig interessant spørsmål. Akkurat dette rundt diesel kontra elektrisk er det mange som går og grubler litt på om dagen, tror jeg.

Det som gjør din sak litt spesiell, er den høye årlige kjørelengden du har. 50.000 kilometer i året er mye.

Det du ikke sier noe om, er hvor du bor og hvordan ladenettverket rundt deg, og der du vanligvis kjører er. Jeg tenker da spesielt på hurtigladning. Jeg tar for gitt at du har mulighet for hjemmelading.

Du sier heller ikke noe om hva som er viktigst for deg. Er det totaløkonomien, er det at ting skal være enkelt og gå fort – eller kanskje en kombinasjon?

Audi A6 Allroad er den enkelste bilen å eie om man kjører mye, fort og langt.

Jeg må innrømme at det første som slo meg da jeg leste spørsmålet ditt var: En som kjører så mye som deg, kjører sikkert både fort og langt. Da er diesel det enkleste og tryggeste valget.

Men etter å ha tenkt meg litt om er det jo mer nyansert enn som så.

For det første: En A6 Allroad med noe utstyr og dieselmotor tipper fort én million kroner. Altså er investeringen på en slik bil fort rundt 200.000 kroner høyere enn på en elektrisk e-tron. Det er vel også grunn til å anta at verditapet på en dieselbil framover vil være høyere enn på en elbil.

Så er det dette med driftskostnader. Her kommer det helt klart an på hva slags lademuligheter du har, og hva dette vil koste. Det er ingen hemmelighet at lading på hurtigladere koster mer enn diesel. Her må du tenke litt nøye gjennom hvor du kan lade med en fornuftig hastighet uten å bli «flådd». Man må heller ikke glemme å kalkulere inn at rekkevidden er kortere – og dermed behovet for lading hyppigere – på vinterstid.

Like på mange måter

Når det gjelder service og vedlikehold er det liten tvil om at en e-tron er en god del billigere.

Audi E-tron er bilen som gir best totaløkonomi.

Jeg tror totaløkonomien vil være vesentlig bedre med elbilen. Men jeg tror også at det bil kreve litt mer av deg som fører og eier. Særlig med tanke på rekkevidde / lading, planlegging og tidsbruk.

Bilene i seg selv er ganske like både i størrelse og design og ikke minst innvendig i form av betjening og slike ting. Elbilen har i likhet med Allroaden et fantastisk godt firehjulsdriftsystem som vi ta deg trygt fram, selv om vei og føre er dårlig.

Det er vanskelig for meg å anbefale den ene framfor den andre uten å kjenne nærmere til kjøremønster og behov. Men håper disse tankene fra meg kan gi deg noen innspill til å velge riktig bil for deg og ditt bruk.

Lykke til med Audi-kjøp!

Les også: Dette var vårt første møte med Audi E-tron

Stort arkiv

Alle spørsmål Benny svarer på, legger seg automatisk inn under de ulike bilmerkene her på broom.no.

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Enorm interesse for Volvos første elbil – fire til er på vei

Video: Denne elbil-duellen må du få med deg