Einar Tørnquist (37) var redd han ikke skulle bli glad i sitt eget barn

Tørnquist er for flere kjent gjennom en rekke TV-programmer, men nylig har han gjort seg mest bemerket i TV-serien og podkasten, «Jan Thomas og Einar blir venner.»

Nå går likevel Tørnquist solo og trer inn som ny programleder i vitenskapsprogrammet Brille på TVNorge.

Blir pappa for andre gang

I forrige ukes utgave av «Jan Thomas og Einar blir venner», avslørte Tørnquist at han skal bli far for andre gang.

I 2017 ble Tørnquist og samboer Linn Bjørnsen foreldre til lille Solveig. Men det var i midlertidig flere tanker rundt det å bli far for første gang.

– Jeg var redd for å ikke få de enorme følelsene for barnet, som det er forventet å få som forelder, forteller programlederen til God kveld Norge, og legger til:

– Det kunne skjedd, at jeg ikke var glad i mitt eget barn.

Han deler åpent at han fryktet han ikke ville falle naturlig inn i farsrollen og føle all den kjærligheten som følger med.

– Hva om jeg tenkte: «Der er det en baby», og ikke følt noe mer, sier Tørnquist.

Unødvendig frykt

37-åringen sier han holdt bekymringene sine for seg selv, men at han ikke var flau eller skammet over at han tenkte slik.

– Det hadde jo i så fall bare vært en funksjon av meg, som jeg ikke hadde fått gjort noe med, forteller Tørnquist.

Likevel viste det seg at frykten var unødvendig.

– Jeg var redd for at jeg var sånn, men det var jeg ikke. Jeg ble helt lamslått av det enorme øyeblikket da datteren min ble født, forteller en smilende Tørnquist.