– Deilig å få blåst ut hodet etter et mesterskap

– Det er vanlig at populariteten øker under mesterskap, men dette er ganske ekstreme tall.

Håndballjentene topper

Håndballjentene spilte verdensmesterskap i desember og akkurat sånn som gutta ble det tap i semifinalen. Likevel topper de fortsatt listen over Norges mest populære landslag.

– Håndballjentene har hatt en økning fra 59 til 66 prosent i perioden fra november til desember (før og etter mesterskapet) og er fortsatt det mest populære landslaget, forklarer Arntzen.

– Men herrene hadde høyere økning underveis i mesterskapet enn det jentene hadde, og har økt mest av samtlige landslag.

Med stjerner som Tirill Eckhoff og Johannes Thingnes Bø er skiskytterlandslaget på tredjeplass. Det er plassen foran langrennslandslaget.

Friidrettsutøver øverst

Profiler som Heidi Løke, Nora Mørk og Camilla Herrem er fortsatt elsket av det norske folk. Alle tre er foran Sander Sagosen på listen over de mest populære utøverne i landet.

– Sander Sagosen har økt kraftig i omdømme fra å være på 54. plass i desember til å være på 26. plass etter mesterskapet. Før mesterskapet var Bjarte Myrhol mest populær av håndballgutta, sier Arntzen.

– Blant jentene er Hedi Løke fortsatt størst og ligger på 16.plass. Hun har jo holdt på en god stund. Camilla Herrem og Nora Mørk er også foran Sagosen.

Arntzen kan fortelle at det vanligvis er vinteridrettsutøvere som det settes størst pris på her til lands, men for øyeblikket er det Karsten Warholm som troner øverst på listen. Noe som er ganske oppsiktsvekkende i og med at Warholm ikke er i sesong.

– Karsten Warholm er den soleklart mest populære. Det er ikke normalt at en utøver som ikke er i sesong ligger så høyt oppe på listen, men Idrettsgallaen har nok hjulpet veldig.