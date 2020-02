Arne (84) hylles etter åpenheten rundt sønnen Geirs selvmord

I forrige uke skrev TV 2 om Arne Ulvolden som hele livet har båret på en stor sorg og skyldfølelse for sønnens selvmord.

I ettertid har Arne mottatt massiv kjærlighet fra nære og kjære. I tillegg har støtteerklæringer og takknemlighet fylt opp 84-åringens diverse innbokser.

«Det er for mye tabu i psykiatrien (...) Pårørende blir holdt alt for mye utenfor. Vi trenger mer åpenhet og samarbeid.»

«Dette kan kanskje åpne øynene til foreldre og pårørende. De kan lære av det du deler», lyder noen av tilbakemeldingene.

– Det står at jeg har fått mange, mange meldinger på Facebook, men jeg har ikke våget meg inn der, for da kommer jeg meg aldri ut igjen, sier 84-åringen, og forklarer at hans gamle iPhone har blitt en fiende den siste tiden.

Han forteller at folk han møter på gaten gjerne hilser og takker for åpenheten og ærligheten.

– Jeg har tydeligvis truffet en nerve hos folket. Og hvis det kan bringe veien fremover, så er det veldig, veldig bra, sier Arne, som i skrivende stund er på vei til Lofoten sammen med barnebarnet Samuel Massie og familien.

– Sterkt inntrykk

Saken har også berørt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Til TV 2 sier Høyre-politikeren at han tror Arnes evne til å sette ord på de vanskelige følelsene og spørsmålene kan bidra til at flere pårørende ikke opplever seg ensomme og alene.

– Det har gjort sterkt inntrykk å lese Arnes Ulvoldens historie. Mange etterlatte sitter med den samme skyldfølelsen og de samme spørsmålene etter at en nærstående har tatt sitt eget liv.

Høie sier videre at mye har endret seg i psykisk helsevern siden 1986, året Arnes sønn Geir begikk selvmord i en alder av 24.

Arnes historie gjorde sterkt inntrykk på helseminister Bent Høie. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Inviterte til møte

Han hevder at både tilgjengeligheten, bruker- og pårørendeinvolvering, samt kvaliteten i tjenesten er helt annerledes i dag.

– Likevel er det for mange som tar livet sitt mens de er i behandling, og derfor gjør vi innsatsen mot selvmord i helsetjenesten til et innsatsområde i den nye handlingsplanen vi arbeider med nå, sier stortingspolitikeren.

– Hvor viktig er det å være åpen omkring selvmord og psykisk helse?

– Når det gjelder åpenhet og selvmord, så har ikke jeg noe fasitsvar på hva som er et «riktig» nivå på åpenhet, og hva som er sunn og usunn åpenhet, svarer Høie, og legger til: