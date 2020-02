Det er i torsdagens podcast-episode av «Jan Thomas og Einar blir venner» at Tørnquist deler den gledelige nyheten.

– Vi har vært på ultralyd, og barnet er friskt, sier han til Jan Thomas.

– Når får du vite om det er jente eller gutt? spør en entusiastisk Jan Thomas.

– Jeg vet ikke.. Tror det er uke 18, svarer Tørnquist.

God kveld Norge har vært i kontakt med samboeren Linn Bjørnsen.

– Vi gleder oss, og det er veldig hyggelig, sier en lykkelig Linn over telefon.

Veldig spennende

Videre i podcasten forteller duoen at Jan Thomas har visst om babynyheten siden dag én.

– Du traff på Linn, og hun holdt på å kaste opp akkurat da, minnes Tørnquist.

Dermed blir det både babyforberedelser og oppussing utover vinteren.

– Det er veldig spennende og gøy. Så når vi blir ferdige med å pusse opp, så får vi flytta inn, og så er det nytt barnerom. Da skal du få møte en røff type som kommer hit til høsten, ler Tørnquist.

– Jeg kan hjelpe til, svarer en tydelig glad Jan Thomas.

Møter Dorthe på lørdag

I mai 2017 ble Einar og Linn foreldre for første gang til lille Solveig. I et intervju med Dorthe Skappel som blir vist i God kveld Norge på lørdag sier han at det er det største han har opplevd, men at han hadde flere tanker rundt det å bli far.

– Jeg var redd for å ikke få de enorme følelsene for barnet, som det er forventet å få som forelder, forteller Einar.

