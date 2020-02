Bare timer før Skottlands finanssekretær skulle presentere sitt budsjett, melder Derek Mackay at han trekker seg fra sin stilling, skriver BBC.

Dette skjer på bakgrunn av de drøyt 270 meldingene han har sendt til en 16 år gammel gutt det siste halve året.

Ifølge The Scottish Sun, kontaktet politikeren gutten «helt ut av det blå», og gjennom en rekke meldinger på Instagram og Facebook kalte han blant annet gutten «søt».

16-åringen skal ha opplyst politikeren om alderen sin, og svart at «han ikke burde prøve seg på noe». Hans mor er blant dem som har bedt politikeren om å trekke seg, ifølge The Scottish Sun.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeoen har godtatt Mckays oppsigelse.

– Derek har gitt oss et omfattende bidrag, men han skjønner at oppførselen han har vist faller under standardene som er påkrevd, sier hun.

Ifølge BBC var Mackay ansett som en politisk stjerne, og sett på som en fremtidig førsteminister. Han gjorde det offentlig kjent at han var homofil i 2013, da han skilte seg fra kona.