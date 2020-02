Flere TV-tittere lurer på hvorfor Hegseth så sjeldent er med i reality-serien.

Til TV 2 forteller Love Islands pressekontakt, Alex Iversen, at det er en helt naturlig forklaring på dette.

Samme i andre land

Flere av parsermoniene på Love Island har blitt utført ved at produksjonen sender SMS til de forskjellige deltakerne, der de får vite om de får bli i villaen eller ikke.

Hegseth dukker sporadisk opp som programleder, men i stor grad er det slike meldinger som styrer dramaturgien i programmet.

Dette er et grep som blant annet den britiske utgaven av programmet bruker, der programleder Caroline Flack kun dukker opp ved store anledninger og når det virkelig er trøbbel i paradis.

Iversen forteller at vekslingen mellom å ha en programleder og mobiltelefoner som budbringere, har gått fint.

– Det har ikke ført til store utfordringer, sier Iversen.

I Norge

Denne typen historiefortelling gjør at programlederen ikke har det samme behovet for å bestandig være på innspillingsstedet.

I disse dager befinner Hegseth seg i Norge, og ikke Argentinas hovedstad Buenos Aires der programmet spilles inn.

– Morten har vært borte i fem innspillingsdager. Dette har vært planlagt lenge. Han er i Norge for å følge opp noen andre jobber. Han er tilbake i villaen på lørdag, svarer Iversen.

Sendes «nesten direkte»

Love Island skiller seg fra andre TV-sendte realityprogram ved at episodene sendes én dag etter innspilling.

Poenget med programmet er at man skal finne ekte kjærlighet, og at seerne skal stemme på hvilke par de har mest tro på. Dette skjer via en app.

Det paret som seerne har stemt frem i appen etter åtte uker, vil til slutt stå i finalen hvor de må fullføre en troskapstest. Premiepotten er på 300.000 kroner.

Om paret består troskapstesten, deler de potten i to. Hvis ikke sitter en av vinnerne igjen med 300.000 kroner alene.

