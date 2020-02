– Det var noe jeg egentlig aldri forventet, men som jeg kanskje innerst inne hadde en drøm om, forteller Petter Stordalen i TV 2-programmet Bare business.

I et eksklusivt første intervju sammen forteller hotellkongen og datteren Emilie Stordalen (27) hvordan det er å ha blitt kolleger.

De siste par årene har Emilie Stordalen jobbet med oppstarten av Clarion Hotel The Hub i Oslo, og er nå markedsdirektør på hotellet.

– Gjøre som vi vil

– Både mamma og pappa har vært tydelige fra vi var små om at vi kan gjøre som vi vil. Men han er en liten luring, forteller Emilie Stordalen.

– Så han sto med et lite skilt i bakgrunnen og var sånn: «Du må teste hotell én gang, det er veldig kult!».

Etter videregående skole studerte Emilie Stordalen hotellfag på Cornell University i USA, og tok en mastergrad i strategi og markedsføring i London. Etter å ha jobbet en periode i konsulentselskapet Deloitte, ville hun prøve hotellbransjen. Og det har vært full klaff.

– Spesielt nå etter at jeg har vært på The Hub, så har det vært sånn: «Det er dette!», sier hun.

– Fått mer energi

Også brødrene Jacob og Henrik har valgt å jobbe i Stordalens Strawberry-gruppe av hoteller, og pappa Petter er svært glad for å få alle tre barna inn.

– Det har gjort at jeg har fått mer energi og blitt mer inspirert, for nå vet jeg at dette fantastiske selskapet skal leve videre, sier Stordalen.

– Er dere enige om strategi når dere rundt søndagsmiddagen diskuterer de neste 20 årene?

– Jeg er veldig glad for at barna er på vei inn, for jeg merker at at de har et helt annet syn på ting. Hvordan de kjøper en hotellreise, hvordan de konsumerer – det er så annerledes enn det jeg representerer, og det min generasjon representerer.

Se hele intervjuet med Emilie og Petter Stordalen i Bare business gratis på TV 2 Sumo når som helst.

Stordalen sier barna inspirerer ham til å tenke nytt.

– Og hvis ikke jeg bygger og tenker som Emilies generasjon, så vil ikke jeg være relevant. Så det er mye viktigere hva Emilie og gutta mener rundt det middagsbordet enn hva jeg mener, sier han.