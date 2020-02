Bidos er samefolkets tradisjonelle festmat. Det finne mange ulike oppskrifter på bidos.

Opprinnelig ble bidos laget med kokekjøtt med bein. Ikke like lett å få finne for alle, men benfritt kjøtt fra bog kan fint brukes.

600-700 g benfritt kokekjøtt av reinsdyr/reinsdyrstek (med ben beregn ca. 250 g pr person)

3 ss margarin eller smør

3 ss hvetemel

ca. 1 l reinsdyrkraft eller vann

4-6 poteter

3-4 gulrøtter

1 løk (valgfritt 5 brukes ikke i den tradisjonelle bidos)

2 ts tørket timian og/eller 2-3 knuste enebær kan tilsettes i retter for ekstra smak

Del reinsdyrkjøttet i litt store biter. Smelt margarin eller smør i en vid gryte og brun kjøttet lett. Dryss over hvetemel og spe med varm kraft under omrøring. Tilsett krydder hvis du ønsker det. La det koke opp under omrøring. Legg på lokk og la trekke 30-40 min under lokk .Tilsett poteter i store biter, grovhakket løk og gulrøtter i grove skive. Kok til kjøtt og grønnsakene er møre. Smak til med salt og pepper.

PS. Noen velger å kun koke kjøtt og grønnsaker i kraft/vann, det vil si en bidos som ikke er jevnet.