– Jeg har en stor kjærlighet for mitt språk og min kultur, og det gjør at jeg velger å skrive musikk på samisk, sa Isaksen da hun gjestet Nyhetskanalen torsdag morgen.

– Det i seg selv å få samisk musikk på radioen er en statement, fortsetter hun.

Den 22 år gamle artisten vant Stjernekamp i 2018. Torsdag feirer hun samefolkets dag med et tettpakket program.

Hun er invitert på lunsj i Oslo rådhus av ordfører Marianne Borgen, hun skal på konsert med Mari Boine og runder av kvelden med å debutere som DJ.

– Dette er én dag i året der vi nesten føler at vi er i flertall, sier Isaksen.

I KAUTOKEINO-KOFTE: Ella Marie Hætta Isaksen besøkte Nyhetskanalen under samenes festdag. Foto: TV 2

– Viktig dag for Norge

Også det offisielle Norge gjør stas på samene denne dagen. Statsminister Erna Solberg (H) startet dagen med et besøk i den samiske barnehagen på Tøyen i Oslo. Der fikk statsministeren en krone med påskriften «Lihkku beaivái sápmi».

– Det er alltid gøy å starte dagen med feiring i stedet for et møte, sa Solberg til TV 2.

Hun mener dagen er viktig for alle samer, men også for Norge.

– Vi anerkjenner at vi er to folk, at vi har forskjellig kultur og ikke minst at et urfolk som samene i Norge må få beholde sin samiske kultur og sine kjennetegn. Vi har plikt til å ta vare på et urfolks kulturbegreper og språk. Det er kanskje det aller viktigste å ta med, for det som gir opplevelsen av en kultur er å dyrke sitt eget språk, sa statsministeren.

Føler at man mister landet

Ella Marie Hætta Isaksen er svært opptatt av miljø og bruker musikken for å fremme sine hjertesaker.

– Det er arealkonflikter i hele Norge, og de vokser i antall. Det kan gå på alt fra kraftlinjer til utbygging av hyttefelt til en gruve, som i Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark, sier artisten.

Bekymringen er at utbygging kommer i konflikt med reinbeitedistriktene.

– Helhetlig føler man at bit for bit blir landet tatt fra oss. Det er en veldig vond følelse, og mange som har rein påvirkes psykisk. Det er en vond kamp å stå i hver dag, og da trenger vi flere folk på banen som kan stå på vår side, sier Isaksen.