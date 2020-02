Onsdag kveld ble USAs president Donald Trump frikjent for begge anklagepunktene mot han i riksrettssaken mot han.

Han var anklaget av demokratene for å ha forsøkt å presse Ukraina til å sverte hans politiske motstander Joe Biden gjennom en etterforskning av hans sønn, Hunter.

Kort tid etter

Torsdag morgen, altså kort tid etter frikjennelsen, melder CNN at to republikanske senatorer har krevd å få overlevert informasjon om Bidens sønn fra Secret Service.

Trump har tidligere kommet med flere anklager mot hans politiske motstander og hans sønn, og dette var et sentralt moment i riksrettssaken. Ifølge en gjennomgang av Washington Post har mange av anklagene og uttalelsene om Biden-familien ikke holdt vann.



I et brev etterspør den ledende republikanske senatoren Chuck Grassley og hans kollega Ron Johnson informasjon om potensielle interessekonflikter da Joe Biden var visepresident, og hans sønn hadde økonomiske interesser i Kina og Ukraina.

– Vi skriver for å etterspørre informasjon om hvorvidt Hunter Biden reiste på myndighetenes regning for å gjennomføre arbeid i privat regi, og at det inkluderer hans arbeid for Rosemont Seneca og andre lignende forretninger i Kina og Ukraina, skriver de i brevet.

Flyreiser

Blant det republikanerne ønsker å vite er hvorvidt en flytur far og sønn Biden tok med Air Force Two til Kina i 2013 ble brukt til private ærend av Hunter Biden, og spesielt et møte han og visepresidenten hadde med forretningsmannen Jonathan Li.

Senatorene ønsker også informasjon om tiden da Hunter Biden satt i styret for selskapet Burisma, et selskap som var sentralt i Trumps riksrettssak. Da Bidens sønn satt i styret tjente han om lag 460.000 kroner i måneden, ifølge New York Times.

Secret Service har ikke ønsket å kommentere forespørselen overfor CNN. Det samme gjelder Joe Bidens valgkampapparat.

Senatorene ber om å motta informasjonen innen 19. februar.