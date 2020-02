Dette er vårens snacks-nyheter

– Den er jo akkurat slik som du vil at wasabinøtter skal være – at den ga litt sånn kiling oppi nesa.

I samme serie har vi Thai Chilli Crispies. Den får terningkast 5 av amatørpanelet og 4 av ekspertpanelet.

– Det smaker sånn som riskaker gjør. Det var helt greit liksom, sier Fay.

Nidar Favoritter i nytt format

Nidar Favoritter har etterhvert blitt en kjent sjokoladeblanding for de fleste. Nå kommer den i nytt format – nemlig Nidar Favoritter i sjokoladeplateform, med tre forskjellige smaker i rutene.

Den kommer i to forskjellige utgaver, basert på de blå og røde posene. Ekspertpanelet hyller konseptet, men sjokoladene lever ikke opp til forventningene.

– Jeg kommer nok ikke til å kjøpe denne sjokoladeplata, men det er på grunn av sjokoladene tror jeg, sier Jørgen.

– Jeg elsker at de deler den i tre, men de må finne noe kulere å fylle det med. Og de må lage bedre sjokolade, stemmer Fay i.

Nostalgisk møte med Kræsj Pink

Etter flere opprop på sosiale medier er isen Kræsj Pink fra Diplom is tilbake. På grunn av det store engasjementet rundt isen, velger Matkontrollen å inkludere produktet i smakstesten, til tross for at det er en relansering.

Quick Style Youth-gjengen bryter ut i gledeshyl når de ser isen fremfor seg.

– Det her er så minner!

– Den smaker bedre for man får minner tilbake, sier Rafael.

For første gang er panelet enige - Kræsj Pink får terningkast 6. Ekspertpanelet er ikke like begeistret for relanseringen, og gir den terningkast 4.

– Jeg føler at det er en femmer på nostalgi og en toer på produkt, sier Jørgen.

Mørk melkesjokolade

Freia prøver en ny vri på den klassiske melkesjokoladen. Nå kan du finne Mørkere Melkesjokolade i butikkhyllene. Mens den får terningkast 4 av amatørpanelet, er ikke ekspertene i tvil:

– Den smaker som den kokesjokoladen vi brukte til å lage kakao da jeg var liten, sier Fay.

– Den var veldig god.

Her er amatørpanelets vurderinger: ^

– Da gir vi den en sekser, for jeg er helt enig!

Også Mørkere Melkesjokolade med salt karamell får terningkast 6 av ekspertpanelet.

Første nye smak på 26 år

Klassikeren Mozell er for mange den ultimate selskapsbrusen. For første gang på 26 år er den å finne i en ny smak. Mozell light med smak av pære og rips.

Quick Style Youth blir ikke enige om brusen smaker det den skal smake.

– Det smakte ikke pære. Det smakte eple.

– Jo, det smakte pære i ettersmaken. Smak!

Ekspertpanelet mener at det er en tydelig smak av rips i ettersmaken, men at brusen blir litt for søt.

– Jeg kunne ønske at det var litt mindre godteri, sier Jørgen.

Begge panelene gir den nye Mozellen terningkast 4.

– Dette ble jeg kvalm av

Sørlandschips har lansert flere nye produkt i «Poppa»- serien. Deriblant Poppa Protein Chips. Den får et knusende terningkast 1 av ekspertpanelet.

– Det smaker så tørt, rart og ekkelt.

– Jeg føler de minner om de riskakene, bare tynnere.

Som en joker får bare ekspertpanelet smake på Toro sin nye Salt Karamell Brownies. Også denne scorer lavt på terningen – med terningkast 2.

– Dette ble jeg kvalm av.

– Det var veldig tungt og søtt. Og den smaker ikke sånn som Toro-brownisen pleier å gjøre.