Justert driftsresultat etter skatt var 1,19 milliarder dollar, ned fra 1,54 milliarder dollar i samme periode i fjor. Lavere priser både for væskeprodukter og gass påvirket driftsresultatet for kvartalet, melder selskapet.

– Rekordhøy produksjon, reduserte kostnader og fortsatt sterk kapitaldisiplin bidro til solide resultater i et kvartal med lavere råvarepriser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i en pressemelding torsdag morgen.

Resultatet var noe bedre enn analytikerne ventet.

Lavere driftsresultat

– Fremover forventer vi økt produksjon, avkastning og kontantstrøm fra en prosjektportefølje i verdensklasse som representerer 6 milliarder fat til Equinor med en gjennomsnittlig balansepris under 35 dollar per fat.

For hele året 2019 var justert driftsresultat 13,5 milliarder dollar, ned fra 18 milliarder dollar i 2018.

Equinor leverte rekordhøy samlet egenproduksjon på nesten 2,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal, en økning på 1 prosent fra samme periode i 2018.

Fleksibiliteten i gassfeltene ble brukt til å utsette produksjon til perioder med høyere forventede gasspriser.

Johan Sverdrup foran skjema

Sætre sier at investeringer for første fase på Johan Sverdrup-feltet, snart er tilbakebetalt. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredel av all norsk oljeproduksjon.

– Vi startet produksjonen på Johan Sverdrup i oktober i fjor, foran plan og mer enn 30 prosent under opprinnelig kostnadsanslag. Vi forventer at investeringer for hele fase 1 vil være tilbakebetalt allerede ved utgangen av dette året, under 15 måneder etter at første brønn ble satt i produksjon, sier Sætre.

Feltet forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner. Mer enn 900 milliarder tilfaller staten.

Johan Sverdrup-feltet ble satt i produksjon 5. oktober 2019 og produserer nå mer enn 350.000 fat per dag fra åtte brønner. Feltet forventes å nå platåproduksjon i løpet av sommeren 2020.

