To ranere skal ha vært bevæpnet med pistol og kniver, skriver politiet i Sør-Øst på Twitter.

Gjerningsmennene beskrives som unge menn i 20-årene, en med afrikansk utseende og en med nordisk utseende. De forlot åstedet i en hvit Volkswagen UP!

De er nå på stedet, og har sperret det av for åstedsundersøkelser.

Politiet i Sør-Øst fikk melding om ranet klokka 4.36 torsdag av en kunde og vitne som kom inn på bensinstasjonen i sluttfasen av ranet.

– Det var to ranerne bevæpnet med pistol og kniver. Vi har kontroll på noen våpen. De stakk mest sannsynlig av i et kjøretøy. Politiet er nå på stedet som er avsperret for åstedsundersøkelser. Foreløpig har vi ikke så mange opplysninger å komme med, vi jobber fremdeles med å få oversikt over hvor mange som var på stedet mens det hele skjedde, og ikke minst sikre spor, inkludert videoopptak av alt, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til NTB.

– Vi kan ikke si sikkert at ingen er fysisk skadd, men det er i så fall ikke alvorlig. Vi snakker med folk der nå. Det er ennå ikke avklart om de fikk noe med seg, eller i så fall hva de fikk med seg.

Det er uavklart hva som er stjålet.