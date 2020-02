Frikjent! Men er han uskyldig?

Som tredje president i USAs 250 år lange historie, ble Donald Trump stilt for riksrett. I likhet med sine to forgjengere, Andrew Johnson (1868) og Bill Clinton (1999), ble Trump frikjent for anklagene som var rettet mot ham. Men var han uskyldig? Nei, så enkelt er det ikke.

Skjørtejegeren

Bill Clinton ble ikke tiltalt for et utenomekteskapelig forhold, men for å ha løyet under ed om dette forholdet, og for å forsøke å hindre en pågående etterforskning. Clinton var skyldig i anklagene. Han innrømmet dem og ba om unnskyldning. Grunnen til at han ikke ble dømt og avsatt, var at Senatet konkluderte med at anklagene ikke var grove nok til at det kunne få så alvorlige konsekvenser.

Tiltalen

Donald Trumps tiltale hadde to hovedpunkter. Vi tar det første først. Han ble tiltalt for misbruk av sin stilling ved å forsøke å presse en utenlandsk stat til å hjelpe ham med å vinne valget. Da han i september ble gjort kjent med påstandene, nektet han.

Men i løpet av kort tid gikk han offentlig ut og ba om at både Kina og Ukraina etterforsket hans politiske motstander Joe Biden. Uten at han la frem bevis for at Biden hadde gjort noe galt. Foran TV-kameraene gjorde han nettopp det demokratene beskyldte ham for.

Ifølge flere vitner skal Trump ha holdt tilbake militær bistand til Ukraina for å presse Ukrainas president til å erklære at Joe Biden var under etterforskning. Presset gikk, ifølge vitnene, ut på at han holdt tilbake militær bistand til et alliert land i krig med Russland. Presidentens tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton kan bekrefte påstandene og har sagt seg villig til å vitne.

Mitt Romney

Presidenten nekter for å ha gjort noe galt. Men vi vet at han har bedt utenlandske makter om å etterforske en politisk motstander. Vi vet også at han beordret stans i militær bistand til Ukraina uten å informere kongressen, som hadde godkjent den amerikanske hjelpen til en alliert i krig.

At han gjorde dette for å oppnå personlig politisk gevinst tror flere republikanske senatorer. Men med unntak av Mitt Romney fra Utah, mener de andre republikanerne at Trumps handlinger ikke er så alvorlige at han må avsettes. Det betyr ikke at han ikke har begått dem.

Trump vs Nixon

Det andre tiltalepunktet gjaldt, som i Clintons tilfelle, et forsøk på å forhindre en pågående etterforskning. En av kongressens oppgaver er å sjekke at presidenten utfører jobben sin på en skikkelig måte. Da etterforskningen tok til, beordret Donald Trump sine medarbeidere til ikke å vitne. Under etterforskningen av Richard Nixon på begynnelsen av 70-tallet derimot, beordret sistnevnte sine medarbeidere til å møte i kongressen og fortelle sannheten.