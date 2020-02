Abel har de siste dagene kommet med jevnlige oppdateringer om situasjonen om bord på Facebook.

Skipet blir trolig liggende i karantene i to uker, og de om lag 3700 passasjerene får nå ikke forlate lugarene sine.

– Cruiset blir forlenget med to uker, men nå blir det ikke lenger et luksuscruise, men et flytende fengsel, sier Abel i en video sitert av flere britiske medier.

Abel er på ferie for å feire 50 års bryllupsdag med kona Sally, og forteller til Sky News at hans hovedbekymring er at han er diabetiker og må få insulin fra legen på skipet. På et tidspunkt fikk ikke passasjerene mat på 18 timer, noe som gjorde at Abel fryktet at han ville gå inn i koma, men til slutt fikk de en sandwich.

– Vi er heldige



– Det blir en ildprøve, men vi klarer oss. Vi holder oss positive. Å klage på situasjonen ville ikke vært riktig.

– Ferien var fantastisk, og personale gjør det rette. De prøver å holde alle trygge, fortsetter Abel til Sky.

Paret priser seg lykkelig for at de har lugar med balkong.

– Vi er heldige som ikke har en av lugarene på innsiden. Her har vi en balkong, så vi kan ha døren åpen, vi får varme fra sola og frisk luft.

– Vi har venner om bord som sliter veldig, fordi de er røykere. Kapteinen har annonserte at det var forbudt å røyke i lugarene og på balkongene, og vennene våre er i ferd med å rive av seg håret! forteller Abel.

Ifølge Abel er de fleste på skipet japanere, men det er også flere briter, amerikanere og andre nasjonaliteter om bord.

En annen britisk passasjer, Alan, hyller personale om bord, men forteller at det kan bli tungt med to uker i lugaren.

– Dersom vi må være i lugaren i 14 dager blir vi gale. Hvis ikke viruset tar meg først vil trolig kona mi dytte meg over bord etter et par dager! spøker briten.

– Jeg håper britiske myndigheter sender et fly for å hente oss hjem, slik de gjorde for de i Kina. Planen våre for å komme oss hjem er ødelagte, og kostnaden for flyvninger i fremtiden øker daglig.

563 mennesker døde

73 mennesker har dødd av viruset det siste døgnet, opplyser kinesiske myndigheter. 70 av dem har dødd i Hobei-provinsen, der det nye koronaviruset først ble oppdaget.

Totalt 28.018 er smittet av viruset i Kina, en økning på 3.694 tilfeller det siste døgnet.

To personer, en i Hongkong og en i Filippinene, har også dødd av viruset. Det betyr at koronaviruset har krevd 565 liv.