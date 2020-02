Douglas er kjent fra en rekke Hollywood-produksjoner, deriblant Spartacus. Han har over 92 skuespillerjobber på CVen, inkludert 75 filmer, skriver People.

Douglas var en de mest fremtredende skuespillerne i det som omtales som Hollywoods gullalder. I løpet av karrieren var han nominert til tre Oscar, og ble i 1996 tildelt æresprisen for 50 års innsats i filmindustrien.

Han var også med i filmen «Heltene fra Telemark» som ble spilt inn på Rjukan.

Han etterlater seg kona Anne og sønnene Michael, Joel og Peter, skriver People.com.

– Det er med stor sorg mine brødre og jeg annonserer at Kirk Douglas har forlatt oss i en alder av 103, sier sønnen Michael i en uttalelse gjengitt av People.

– For verden var han en legende, en skuespiller fra filmens gylne tid som levde godt inn i sine gylne år, og en som var opptatt av rettferdighet og sakene han trodde på. Han satt en standard alle burde streve etter, fortsetter skuespillersønnen.

– Men for meg og mine brødre Joel og Peter var han en far, for Catherine var han en fantastisk svigerfar, for sine barnebarn og oldebarn var han deres kjærlige bestefar, og for sin kone Anne en fantastisk ektemann.

Michael Douglas ble selv nominert til en Golden Globe for sin rolle i The Kominsky Method på samme dag som faren feiret sin 103-årsdag i desember.

– Han levde et godt liv, og han etterlater seg en filmarv som vil bestå for generasjonene som kommer. La meg avslutte med de samme ordene jeg brukte på hans siste bursdag, som alltid vil være sanne: Pappa, jeg elsker deg så mye, og jeg er så stolt av å være sønnen din, avslutter sønnen.