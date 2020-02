Legene fant ut at det var mulig at gravide kvinner kunne smitte ufødte barn etter at koronaviruset ble påvist på et nyfødt barn i Kina.

Den nyfødte testet positivt på viruset kun 30 timer etter fødsel.

Informasjonen ble bekreftet av leger ved Wuhan Children Hospital onsdag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Mulig smittevei

Myndighetene i Kina oppgir at over 28 000 er bekreftet smittet og 563 er døde av koronaviruset.

– Dette tilfellet viser at vi må være oppmerksomme på at det er en mulig smittevei fra mor-til-barn, sier sjefslege ved nyfødtavdelingen på Wuhan Children Hospital, Zeng Lingkong.

Den nyfødte har vist stabile tegn til liv og har ikke hatt symptomer på feber eller hoste, men opplevde kortpusthet, ifølge legene. Røntgenbildene viste tegn til infeksjon i brystet, samt at det var avvik i leverfunksjonene, skriver Reuters.

Nærkontakt med smittede

Sykehuset har avslørt detaljer om nok et smittetilfelle som involverer et nyfødt barn, som ble født frisk 13. januar.

Folk med kroniske lidelser, nedsatt immunforsvar og eldre har tidligere blitt nevnt som det mest sårbare gruppene.

– Om det var barnepiken som smittet moren til barnet, som igjen ga viruset videre til barnet kan vi ikke si på nåværende tidspunkt, forteller Linkkong.

At det nyfødte barnet har oppholdt seg i nærheten av smittede er imidlertid fastslått.

– Vi kan kan bekrefte at det nyfødte barnet var i nærkontakt med smittede pasienter, som tilsier at nyfødte også kan bli smittet, fortsetter han.

Lingkong understreker at ingen av de smittede spedbarnene er i en kritisk tilstand, skriver Reuters.