Hvem blir sittende med svarteper?

Forklaringen er ikke bare at det er mange jevngode løpere, men de mange gitte forutsetninger i uttaket skaper ekstra hodebry for landslagsledelsen.

Disse seks er allerede tatt ut: Pål Golberg, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger.

Det er også grunn til å tro at innsatsen til Martin Johnsrud Sundby i Oberstdorf og NM var såpass overbevisende at han blir 7. mann.

Ernst A. Lersveen. Foto: Lise Åserud

Da gjenstår tre plasser.

Det som kan skape krøll er at blant de ti løpere som skal gå skitouren må fire løpere være blant de 20 beste i sprintcupen. Av de seks som er forhåndsuttatt, er tre blant de 20 beste i sprintcupen: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Emil Iversen.

Det skulle bety at det etter Falun til helgen skulle bli tatt ut én sprinter og tre allroundere (inkludert Johnsrud Sundby).

Neida. Så enkelt er det ikke.

For Emil Iversen stiller ikke i Falun, og Iversen er i øyeblikket nummer 19 i sprintcupen og faller trolig utenfor topp-20 etter søndagens sprint i Sverige. Det medfører at av de fire løperne som skal komplettere timannstroppen, så må to være sprintere.

Forvirret? Fullt forståelig.

Men landslagstrener Eirik Myhr Nossum må holde hodet klart. Han har forhåndsuttatt Emil Iversen, en løper som var i praktslag før jul men har siden slitt med sykdom og dårlig form. Landslagstrener har analysert rennprogrammet i touren som passende for Iversen - og håper han kommer tilbake i slag.

Konsekvensen blir at sprinterne Sindre Bjørnestad Skar og Erik Valnes sannsynligvis tas ut. Med Sundby, Skar og Valnes er man oppe i ni. Men hvem får den tiende plassen i troppen? Det er tradisjon at uttaket av de siste plassene får stor oppmerksomhet i Norge – selv om disse sjelden gjør opp om seire eller blir avgjørende for norsk suksess. Om den siste plassen er det svært mange kandidater: Didrik Tønseth, Finn-Hågen Krogh, Martin Løwstrøm Nyenget og Jan Thomas Jensen.

To av disse fire, Jenssen og Krogh, skal i aksjon under helgens løp i Falun. Tønseth og Nyenget får ikke muligheten til å vise seg fram. Synd for Nyenget som har vært solid gjennom hele sesongen og til og med hadde best etappetid på en etappe under Tour de Ski. Uten problemer med ryggen, så hadde han trolig vært blant de seks beste sammenlagt i touren, og Løwstrøm Nyenget bekreftet for øvrig også god form under helgens NM.