Har advart mot slike ulykker lenge – krever tiltak ved Oslo lufthavn

– Det kan være mange årsaker til at et fly kjører av rullebanen. Hvorfor det skjedde i Istanbul har man foreløpig ingen forutsetning for å si noe om, men en havarikommisjon vil finne årsaken etter hvert, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Boeing 737-800-flyet fra Pegasus gjorde en såkalt «runway excursion», som er begrepet som brukes når flyet kjører av rullebanen på siden eller i enden.

Norsk Flygerforbund har flere ganger advart mot runway excursions som et sikkerhetsproblem. De omtalte problemstillingen senest i novemberutgaven av Norsk Flygerforbunds flysikkerhetsmagasin Cockpit Forum.

I artikkelen står det blant annet at det ifølge IATA har vært 186 runway excursions siden 2008.

– En runway excursion skal jo ikke skje. I flysikkerhet har man en nullvisjon, og 186 tilfeller er 186 for mange. Vi mener dette skjer for ofte, og derfor må både flyselskap, luftfartsmyndigheter og piloter ha større fokus på fenomenet, sier Carlsen.

– Betydelig skadepotensial

Norsk Flygerforbund mener man eksempelvis må fokusere på tiltak som gode operative prosedyrer, god trening og bedre bevissthet.

– I arktiske strøk har vi naturlig nok allerede stort fokus på glatte rullebaner, men det er viktig at pilotene alltid får god og riktig informasjon om forholdene før flyet lander, sier Carlsen, og fortsetter:

– Et passasjerfly som havner utenfor rullebanen vil alltid kunne være en potensiell katastrofe. Alt handler om hastighet. Et fly på 100 tonn som går av rullebanen i 200 kilometer i timen har et betydelig skadepotensial, for det er mye krefter involvert.

Piloter gjør alltid en beregning av hvor mye rullebane som trengs for å stoppe. Operative forhold, samt vær og vind, kan føre til at flyet lander for langt inn på rullebanen.

– Baneforholdene kan også være betydelig glattere enn man forventer. En kombinasjon av disse kan da føre til at flyet går av rullebanen i andre enden.

I FLERE DELER: Pegasus-flyet inspiseres etter ulykken i Istanbul onsdag. Foto: Murad Sezer / Reuters

Etterlyser tiltak

Jo Bjørn Skatval er leder i Flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund og LO Luftfart. Han frykter at runway excursions er noe som vil skje enda oftere.

– Er dette en type ulykke som kan skje i Norge?

– Det er noe av det vi selvfølgelig har fokus på i Norsk Flygerforbund og Flysikkerhetskomiteen. Vi har tidligere sagt at det er én rullebane i Norge som er sikret mot dette, særlig utkjøring i enden, sier Skatval, og sikter til Kristiansand lufthavn, Kjevik.