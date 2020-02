En rekke amerikanske medier, blant annet nyhetsbyrået AP, melder at Mitt Romney går inn for å stemme for å felle Donald Trump i riksrettssaken onsdag kveld.

Han blir med det trolig den første senatoren som stemmer for å felle en president fra sitt eget parti.

– Presidenten er skyldig i maktmisbruk og å ha misbrukt offentlighetens tillit. Å påvirke et valg for å beholde makten er kanskje noe av det verste og mest destruktive du kan gjøre som president, sier Romney i en uttalelse onsdag kveld.

President Donald Trump er om få timer ventet å bli frikjent etter en to uker lang riksrettssak i Senatet.

Demokratene tapte sist uke avstemningen om å føre flere bevis og vitner i riksrettssaken, med stemmetallet 51 mot 49. Etter rådslagning ble det derfor avgjort at de siste innleggene og diskusjonene skulle bli lagt fram mandag, før man onsdag kveld skal avgjøre hele riksrettssaken og om å eventuelt fjerne Donald Trump fra embetet.

Dramaet har delt USA på midten.

Klokka 22 norsk tid starter møtet der senatorene skal stemme over hvorvidt Trump er skyldig eller ikke.