EM-helten utvist etter seks minutter: – En skandale!

– Det gjør jeg absolutt. Dommerne raserer kampen i første omgang. I andre omgang raserer vi kampen for oss selv. Arbeidsvilkårene blir jævlig tøffe. Jeg synes jævlig synd på William. Ingen i hallen, ingen som ser på TV tror jeg ville reagert om det hadde vært en tominutter. Gratulerer for å ta en slik avgjørelse i en slik kamp som dette her. Det ødelegger hele matchen.

Hovedpersonen selv var også uenig med avgjørelsen.

– Er det kontakt? Er det farlig? Det er det i hvert fall ikke. Jeg mener at det overhodet ikke er rødt kort. Det er synd at det blir som det blir. Vi er ikke mange som reiser på tur i dag og da mister vi krefter utover i andreomgangen, sier Aar til TV 2.

Dommerteamet fikk se TV-bildene av duellen etter kampslutt. De var ikke i tvil om at de hadde tatt en riktig avgjørelse.

– Jeg har dessverre dårlige nyheter til Stian Gomo Nilsen. For dette er et direkte rødt kort etter regelboken. William Aar tar et lang steg i siste aksjon. Og når angrepsspilleren treffer med sin fot på forsvarsspilleren, så er det forsvarsspillerens ansvar. For å ivareta spillerens sikkerhet, skal det straffes med rødt kort, sier Håvard Nystad Kleven og får støtte av sin kollega.

– Det er forsvarsspilleren som har ansvaret. Det blir ikke så stygt i dag, men treffer han enda mer, får du større rotasjon og da kan det bli enda farligere, sier Lars Jørum.